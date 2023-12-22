В командовании ВСУ констатируют, что пятница, 22 декабря, – это уже 667 сутки с начала широкомасштабной российско-украинской войны. Как выглядит карта боевых действий, что происходит на разных направлениях – узнавайте в этом материале 24 Канала.

Смотрите также Россияне давят в Марьинке и в сторону Ивановского: как за неделю изменилась карта фронта

Восток и Север: ситуация на линии столкновения

Линия фронта на Купянском направлении: смотрите на карте DeepState

Где враг атаковал в районе Бахмута: смотрите на карте от DeepState

Оккупанты все еще пытаются окружить Авдеевку: смотрите на карте от DeepState

Что происходит на Юге

Россиянам не удалось выбить ВСУ с левого берега: смотрите на карте от DeepState

Больше о потерях оккупантов

  • В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 16 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники захватчиков. Также поражен ЗРК противника.
  • Подразделения ракетных войск атаковали 9 районов сосредоточения личного состава оккупантов. Вместе с тем были нанесены удары по трем складам боеприпасов и артиллерийскому средству.
  • Общее количество потерь России в личном составе составляет 351 350 человек. Только за минувшие сутки Силам обороны удалось отправить на ряды "двухсотых" около 1 080 захватчиков.