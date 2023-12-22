У командуванні ЗСУ констатують, що п'ятниця, 22 грудня, – це уже 667 доба від початку широкомасштабної російсько-української війни. Який вигляд має карта бойових дій, що відбувається на різних напрямках – дізнавайтесь в цьому матеріалі 24 Каналу.

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Схід та Північ: ситуація на лінії зіткнення

Лінія фронту на Куп'янському напрямку: дивіться на карті від DeepState

Де ворог атакував в районі Бахмута: дивіться на карті від DeepState

Окупанти все ще намагаються оточити Авдіївку: дивіться на карті від DeepState

Що відбувається на Півдні

Росіянам не вдалось вибити ЗСУ з лівого берега: дивіться на карті від DeepState

Більше про втрати окупантів

  • Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 16 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки загарбників. Також уражено ЗРК противника.
  • Підрозділи ракетних військ атакували 9 районів зосередження особового складу окупантів. Разом з тим з тим було завдано ударів по трьох складах боєприпасів та артилерійському засобу.
  • Загальна кількість втрат Росії в особовому складі становить 351 350 осіб. Лише за минулу добу Силам оборони вдалось відправити на лави "двохсотих" близько 1 080 загарбників.