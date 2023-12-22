У командуванні ЗСУ констатують, що п'ятниця, 22 грудня, – це уже 667 доба від початку широкомасштабної російсько-української війни. Який вигляд має карта бойових дій, що відбувається на різних напрямках – дізнавайтесь в цьому матеріалі 24 Каналу.

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Схід та Північ: ситуація на лінії зіткнення

Волинський та Подільський напрямки. Ця ділянка перебуває в зоні відповідальності Оперативного стратегічного угрупування військ "Північ". Оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

Сіверський та Слобожанський напрямки. Окупанти укріплюють кордон в Бєлгородській області, зокрема нарощують щільність мінно-вибухових загороджень.

Куп'янський напрямок. ОСУВ "Хортиця" повідомляє, що на цій ділянці фронту наші захисники відбили 19 атак ворога в районах Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Ворогу не вдалося прорвати оборону.

Лінія фронту на Куп'янському напрямку: дивіться на карті від DeepState

Лиманський напрямок. Українські війська відбили 4 атаки поблизу Тернів, що в Донецькій області.

Бахмутський напрямок. Збройні Сили відбили 7 атак противника біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

Де ворог атакував в районі Бахмута: дивіться на карті від DeepState

Авдіївський напрямок. ОСУВ "Таврія" інформує, що українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Було відбито 22 атаки східніше Новокалинового, Новобахмутівки та Авдіївки, а також 13 атак в районах Первомайського Донецької області.

Окупанти все ще намагаються оточити Авдіївку: дивіться на карті від DeepState

Мар'їнський напрямок. Сили оборони продовжують стримувати загарбників в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. У цих районах захисники відбили 15 атак.

Шахтарський напрямок. Російська армія наступальних та штурмових дій не здійснювала на цій ділянці.

Що відбувається на Півдні

Запорізький напрямок. Сили оборони відбили 7 атак загарбників західніше Вербового та південніше Роботиного Запорізької області. А от на Мелітопольському напрямку наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Херсонський напрямок. ОСУВ "Одеса" зазначає, що Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри невдачі й шалені втрати, ворог не відмовився від наміру вибити підрозділи ЗСУ із займаних позицій, здійснив 12 безуспішних штурмових дій. Окупанти отримали гідну відсіч та все-таки відступили. Наші захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.

Росіянам не вдалось вибити ЗСУ з лівого берега: дивіться на карті від DeepState

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