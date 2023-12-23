Субота, 23 грудня 2023 року, це уже 668 доба від початку повномасштабного вторгнення. У цьому матеріалі 24 Каналу дізнавайтесь, який вигляд має карта бойових дій та що відбувається на різних напрямках.

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Ситуація на фронті

Лінія фронту на Куп'янському напрямку: дивіться на карті від DeepState

ЗСУ відбили атаки ворога в районі Бахмута: дивіться на карті від DeepState

Окупанти все ще намагаються оточити Авдіївку: дивіться на карті від DeepState

Втрати окупантів: останні новини

  • Протягом минулої доби авіація українських Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також, протиповітряною обороною знищено 3 винищувача-бомбардувальника Су-34.
  • Підрозділи ракетних військ уразили 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів та 2 пункти управління ворога.
  • Загальна кількість втрат Росії в особовому складі становить 352 390 осіб. Лише за минулу добу наші захисники та захисниці знешкодили ще 1040 окупантів.