Субота, 23 грудня 2023 року, це уже 668 доба від початку повномасштабного вторгнення. У цьому матеріалі 24 Каналу дізнавайтесь, який вигляд має карта бойових дій та що відбувається на різних напрямках.

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Ситуація на фронті

Волинський та Поліський напрямки. Ця ділянка перебуває в зоні відповідальності ОСУВ "Північ". На цих напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

Сіверський та Слобожанський напрямки. Окупанти зберігають військову присутність у прикордонних районах та нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Куп’янський напрямок. ОСУВ "Хортиця" повідомляє, що українські Сили оборони відбили 16 атак ворога в районі Синьківки Харківської області. Противнику не вдалося прорвати оборону наших захисників.

Лінія фронту на Куп'янському напрямку: дивіться на карті від DeepState

Лиманський напрямок. Ворог не вів наступальних (штурмових) дій.

Бахмутських напрямок. Українські захисники відбили 8 атак противника біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

ЗСУ відбили атаки ворога в районі Бахмута: дивіться на карті від DeepState

Авдіївський напрямок. Ця ділянка перебуває в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія". Українські воїни продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші військові стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Було відбито 23 атаки ворога східніше Новобахмутівки, Степового та Авдіївки, а також 17 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області.

Окупанти все ще намагаються оточити Авдіївку: дивіться на карті від DeepState

Мар'їнський напрямок. Українські воїни продовжують стримувати окупанта в районах Мар'їнки та Побєди Донецької області. У цих районах наші військові відбили 4 атаки.

Шахтарський напрямок. Захисники України відбили атаку противника західніше Старомайорського Донецької області.

Запорізький напрямок. Сили оборони відбили всі атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

Мелітопольський напрямок. ЗСУ продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Херсонський напрямок. ОСУВ "Одеса" повідомляє, що наші воїни продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри невдачі, загарбник не відмовився від наміру вибити українські підрозділи із займаних позицій. Окупанти здійснили 17 безуспішних штурмових дій. Противник отримав гідну відсіч та із втратами відступив. Українські захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Втрати окупантів: останні новини