Карта бойових дій на 23 грудня 2023 року / Колаж 24 Каналу ( Фото Генштаб ЗСУ )
ЗСУ продовжують боронити нашу землю та відбивати атаки противника. Українські Сили Оборони завдають ворогу втрат, як в живій силі, так і в техніці. Захисники відбили 16 атак ворога в районі Синьківки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.
Субота, 23 грудня 2023 року, це уже 668 доба від початку повномасштабного вторгнення. У цьому матеріалі 24 Каналу дізнавайтесь, який вигляд має карта бойових дій та що відбувається на різних напрямках.
Лінія фронту на Куп'янському напрямку: дивіться на карті від DeepState
ЗСУ відбили атаки ворога в районі Бахмута: дивіться на карті від DeepState
Окупанти все ще намагаються оточити Авдіївку: дивіться на карті від DeepState
Втрати окупантів: останні новини
Протягом минулої доби авіація українських Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також, протиповітряною обороною знищено 3 винищувача-бомбардувальника Су-34.
Підрозділи ракетних військ уразили 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів та 2 пункти управління ворога.
Загальна кількість втрат Росії в особовому складі становить 352 390 осіб. Лише за минулу добу наші захисники та захисниці знешкодили ще 1040 окупантів.