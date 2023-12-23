Карта боевых действий на 23 декабря 2023 года / Коллаж 24 Канала ( Фото Генштаб ВСУ )
ВСУ продолжают защищать нашу землю и отбивать атаки противника. Украинские Силы Обороны наносят врагу потери, как в живой силе, так и в технике. Защитники отбили 16 атак врага в районе Синьковки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.
Линия фронта на Купянском направлении: смотрите на карте DeepState
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Оккупанты все еще пытаются окружить Авдеевку: смотрите на карте от DeepState
Потери оккупантов: последние новости
За прошедшие сутки авиация украинских Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также, противовоздушной обороной уничтожены 3 истребителя-бомбардировщика Су-34.
Подразделения ракетных войск поразили 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и 2 пункта управления врага.
Общее количество потерь России в личном составе составляет 352 390 человек. Только за прошедшие сутки наши защитники и защитницы обезвредили еще 1040 оккупантов.