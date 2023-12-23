Суббота, 23 декабря 2023 года, это уже 668 сутки с начала полномасштабного вторжения. В этом материале 24 Канала узнайте, как выглядит карта боевых действий и что происходит на разных направлениях.

Смотрите также Россияне "потеряли" телефоны в Херсонской области: там нашли фото почти всей роты

Ситуация на фронте

Линия фронта на Купянском направлении: смотрите на карте DeepState

ВСУ отразили атаки врага в районе Бахмута: смотрите на карте от DeepState

Оккупанты все еще пытаются окружить Авдеевку: смотрите на карте от DeepState

Потери оккупантов: последние новости

  • За прошедшие сутки авиация украинских Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также, противовоздушной обороной уничтожены 3 истребителя-бомбардировщика Су-34.
  • Подразделения ракетных войск поразили 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и 2 пункта управления врага.
  • Общее количество потерь России в личном составе составляет 352 390 человек. Только за прошедшие сутки наши защитники и защитницы обезвредили еще 1040 оккупантов.