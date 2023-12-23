Суббота, 23 декабря 2023 года, это уже 668 сутки с начала полномасштабного вторжения. В этом материале 24 Канала узнайте, как выглядит карта боевых действий и что происходит на разных направлениях.

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Ситуация на фронте

Волынское и Полесское направления. Этот участок находится в зоне ответственности ОСГВ "Север". В этих направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Северское и Слобожанское направления. Оккупанты сохраняют военное присутствие в приграничных районах и наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Купянское направление. ОСГВ "Хортица" сообщает, что украинские Силы обороны отразили 16 атак врага в районе Синьковки Харьковской области. Противнику не удалось прорвать оборону наших защитников.

Линия фронта на Купянском направлении: смотрите на карте DeepState

Лиманское направление. Враг не вел наступательных (штурмовых) действий.

Бахмутское направление. Украинские защитники отразили 8 атак противника возле Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

ВСУ отразили атаки врага в районе Бахмута: смотрите на карте от DeepState

Авдеевское направление. Этот участок находится в зоне ответственности ОСГВ "Таврия". Украинские воины продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши военные стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Были отражены 23 атаки врага восточнее Новобахмутовки, Степного и Авдеевки, а также 17 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области.

Оккупанты все еще пытаются окружить Авдеевку: смотрите на карте от DeepState

Марьинское направление. Украинские воины продолжают удерживать оккупанта в районах Марьинки и Победы Донецкой области. В этих районах наши военные отразили 4 атаки.

Шахтерское направление. Защитники Украины отбили атаку противника западнее Старомайорского Донецкой области.

Запорожское направление. Силы обороны отразили все атаки противника западнее Вербового и Работиного Запорожской области.

Мелитопольское направление. ВСУ продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Херсонское направление. ОСГВ "Одесса" сообщает, что наши воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на неудачи, захватчик не отказался от намерения выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. Оккупанты совершили 17 безуспешных штурмовых действий. Противник получил достойный отпор и с потерями отступил. Украинские защитники ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

Потери оккупантов: последние новости