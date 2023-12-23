Только за прошедшие сутки наши защитники и защитницы обезвредили еще 1040 оккупантов. Также десятки единиц российской техники превратили в металлолом, передает 24 Канал.
Кстати говоря В результате уничтожения трех российских Су-34 есть погибшие среди россиян, – источники
Потери агрессора на утро 23 декабря
- Личного состава – около 352 390 (+1040),
- танков – 5854 (+17),
- боевых бронированных машин – 10 871 (+28),
- артиллерийских систем – 8286 (+36),
- РСЗО – 932 (+0),
- средств ПВО – 611 (+0),
- самолетов – 327 (+3),
- вертолетов – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6384 (+19),
- крылатых ракет – 1613 (+0),
- кораблей /катеров - 22 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 10995 (+51),
- специальной техники – 1223 (+6).
Потери России / Инфографика Генштаба ВСУ
На Юге сбили 3 российских Су-34: что известно
- В полдень 22 декабря Командующий Воздушными силами сообщил, что на Южном направлении наши защитники уничтожили три российских истребителя-бомбардировщика Су-34.
- Источники 24 Канала в ГУР отметили, что в результате уничтожения вражеских самолетов есть погибшие среди россиян. Количество ликвидированных оккупантов уточняют.
- Российские пропагандисты подтвердили потерю трех истребителей-бомбардировщиков. Появились кадры якобы с места катапультирования одного из вражеских пилотов.
- Спикер Командования Воздушных сил подчеркнул, что это была блестяще спланированная операция Украины.