Лише за минулу добу наші захисники та захисниці знешкодили ще 1040 окупантів. Також десятки одиниць російської техніки перетворили на брухт, передає 24 Канал.
До речі Унаслідок знищення трьох російських Су-34 є загиблі серед росіян, – джерела
Втрати агресора на ранок 23 грудня
- Особового складу – близько 352 390 (+1040),
- танків – 5854 (+17),
- бойових броньованих машин – 10 871 (+28),
- артилерійських систем – 8286 (+36),
- РСЗВ – 932 (+0),
- засобів ППО – 611 (+0),
- літаків – 327 (+3),
- гелікоптерів – 324 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6384 (+19),
- крилатих ракет – 1613 (+0),
- кораблів /катерів - 22 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10995 (+51),
- спеціальної техніки – 1223 (+6).
Втрати Росії / Інфографіка Генштабу ЗСУ
На Півдні збили 3 російські Су-34: що відомо
- Опівдні 22 грудня Командувач Повітряних сил повідомив, що на Південному напрямку наші захисники знищили три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34.
- Джерела 24 Каналу в ГУР зазначили, що внаслідок знищення ворожих літаків є загиблі серед росіян. Кількість ліквідованих окупантів наразі уточнюють.
- Згодом російські пропагандисти підтвердили втрату 3 винищувачів-бомбардувальників. З'явилися кадри нібито з місця катапультування одного з ворожих пілотів.
- Речник Командування Повітряних сил наголосив, що це була блискуче спланована операція України.