Лише за минулу добу наші захисники та захисниці знешкодили ще 1040 окупантів. Також десятки одиниць російської техніки перетворили на брухт, передає 24 Канал.

До речі Унаслідок знищення трьох російських Су-34 є загиблі серед росіян, – джерела

Втрати агресора на ранок 23 грудня

Особового складу – близько 352 390 (+1040),

танків – 5854 (+17),

бойових броньованих машин – 10 871 (+28),

артилерійських систем – 8286 (+36),

РСЗВ – 932 (+0),

засобів ППО – 611 (+0),

літаків – 327 (+3),

гелікоптерів – 324 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6384 (+19),

крилатих ракет – 1613 (+0),

кораблів /катерів - 22 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 10995 (+51),

спеціальної техніки – 1223 (+6).

Втрати Росії / Інфографіка Генштабу ЗСУ

На Півдні збили 3 російські Су-34: що відомо