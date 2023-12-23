Лише за минулу добу наші захисники та захисниці знешкодили ще 1040 окупантів. Також десятки одиниць російської техніки перетворили на брухт, передає 24 Канал.

До речі Унаслідок знищення трьох російських Су-34 є загиблі серед росіян, – джерела

Втрати агресора на ранок 23 грудня

  • Особового складу – близько 352 390 (+1040),
  • танків – 5854 (+17),
  • бойових броньованих машин – 10 871 (+28),
  • артилерійських систем – 8286 (+36),
  • РСЗВ – 932 (+0),
  • засобів ППО – 611 (+0),
  • літаків – 327 (+3),
  • гелікоптерів – 324 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6384 (+19),
  • крилатих ракет – 1613 (+0),
  • кораблів /катерів - 22 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10995 (+51),
  • спеціальної техніки – 1223 (+6).

втрати ворогаВтрати Росії / Інфографіка Генштабу ЗСУ

На Півдні збили 3 російські Су-34: що відомо

  • Опівдні 22 грудня Командувач Повітряних сил повідомив, що на Південному напрямку наші захисники знищили три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34.
  • Джерела 24 Каналу в ГУР зазначили, що внаслідок знищення ворожих літаків є загиблі серед росіян. Кількість ліквідованих окупантів наразі уточнюють.
  • Згодом російські пропагандисти підтвердили втрату 3 винищувачів-бомбардувальників. З'явилися кадри нібито з місця катапультування одного з ворожих пілотів.
  • Речник Командування Повітряних сил наголосив, що це була блискуче спланована операція України.