Речник Повітряних сил Ігнат в ефірі телемарафону заявив, що це була блискуче спрямована операція України, інформує 24 Канал. Ще три російські "сушки" поповнили блискучу статистику.

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Блискуче в черговий раз спланована операція зі знищення ворога на підступах до нашої держави. Цього разу одразу три літаки на південному напрямку, такого давно не було. Су-34 давно не потрапляв у нашу з вами позитивну статистику,

– мовиться у повідомленні.

Ігнат наголосив, що Росія має ще десятки Су-34. Окрім того, вона, на жаль, продовжує їх виробляти.

Данілов заявив про "полювання"

Олексій Данілов – секретар РНБО – наголосив, що за російськими бомбардувальниками тривалий час йшло "полювання". Водночас точних часових меж наразі не розкривають. Данілов привітав усіх учасників "полювання". Секретар РНБО наголосив, що цей результат – перфектний.

Джерела 24 Каналу у ГУР МО наголосили, що внаслідок збиття Су-34 є загиблі росіяни. Наразі кількість жертв ще уточнюють. Дякуємо українським героям за позитивний результат.