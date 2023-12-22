П'ятниця 22 грудня багата на хороші новини. Зокрема на Півдні Україна знищила одразу три російські винищувачі Су-34, серед окупантів є загиблі.

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Куди летіли дрони

Росію атакували безпілотники. "Невідомі дрони" помітили одразу в кількох областях –Брянській, Ростовській, Калузькій і Московській. Тепер же джерела 24 Каналу в ГУР МО говорять, що всі БпЛА влучили у ціль. Утім, куди саме цілили безпілотники, не говорять, та запевняють: всі "пташки" долетіли за призначенням.

Що відомо про атаку по Росії 22 грудня

У Брянській області дрони нібито атакували нафтосховище – про це писали російські ЗМІ і телеграм-канали. Звісно ж, окупанти бадьоро прозвітували, що все збили, але згодом безпілотники помітили в Ростовській області, зокрема в Таганрозі. Також "збиті" дрони долетіли і до Калуги, де в аеропорту оголосили план "Килим", і до підмосковного Подольська.

Яке майбутнє в українських безпілотників