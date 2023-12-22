П'ятниця 22 грудня багата на хороші новини. Зокрема на Півдні Україна знищила одразу три російські винищувачі Су-34, серед окупантів є загиблі.
Дивіться також На Півдні українські захисники знищили одразу 3 ворожі бомбардувальники Су-34
Куди летіли дрони
Росію атакували безпілотники. "Невідомі дрони" помітили одразу в кількох областях –Брянській, Ростовській, Калузькій і Московській. Тепер же джерела 24 Каналу в ГУР МО говорять, що всі БпЛА влучили у ціль. Утім, куди саме цілили безпілотники, не говорять, та запевняють: всі "пташки" долетіли за призначенням.
Що відомо про атаку по Росії 22 грудня
У Брянській області дрони нібито атакували нафтосховище – про це писали російські ЗМІ і телеграм-канали. Звісно ж, окупанти бадьоро прозвітували, що все збили, але згодом безпілотники помітили в Ростовській області, зокрема в Таганрозі. Також "збиті" дрони долетіли і до Калуги, де в аеропорту оголосили план "Килим", і до підмосковного Подольська.
Яке майбутнє в українських безпілотників
- Володимир Зеленський під час пресконференції повідомив, що Україна виробить мільйон дронів. Тож наступного дня експерти почали жваво обговорювати, чи реалістична така цифра і яких дронів потребує держава.
- Головний редактор Defense Express Олег Катков вважає плани президента реалістичними. За його словами, нині виробляють близько 50 тисяч дронів на місяць, тож щоб дійти до мільйона на рік, треба виготовляти 83 тисячі дронів щомісяця. Але вручну робити стільки БпЛА складно, тому варто замислитися над "фабрикою дронів" – так буде дешевше і швидше. Та постане проблема із комплектуючими, адже і Україна, і Росія купують їх у Китаї.
- Та попри очевидну потребу в дронах, не всі вважають, що FPV змінять ситуацію на фронті. Військовий експерт Петро Черник переконаний, що переламають хід війни не дрони. Україні потрібні багато далекобійних ракет, хоча б тисяча ATACMS, сучасна авіація, зокрема F-16, і багато систем радіоелектронної боротьби (РЕБ).