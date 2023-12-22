Військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков розповів 24 Каналу, що ці плани не виглядають вкрай амбітними, враховуючи, яку кількість дронів зараз виготовляють в Україні щомісяця. Водночас амбітним проєктом стало б створення "Фабрики дронів".
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Виникне питання з комплектуючими
Зараз в Україні виробляється приблизно 50 тисяч дронів на місяць, а щоб досягти позначки 1 мільйон на рік, потрібно збільшити кількість виготовлення дронів на місяць до 83 тисяч.
Це збільшення не кратне і не у рази, а трохи більше, ніж у півтора раза. Це доволі реалістична мета, навіть на поточній виробничій базі,
– наголосив військовий експерт.
FPV-дрони наразі виробляються в Україні за допомогою ручної пайки. Якщо ж збільшити виготовлення БпЛА у рази, то доволі важко буде вручну випускати таку кількість. У цьому випадку доведеться налагоджувати, умовно кажучи, "фабрику дронів" – промислове виробництво, яке ще й здешевить його завдяки механізації та автоматизації.
Збільшення виготовлення дронів у рази також спричинить проблеми з комплектуючи. Не секрет, що росіяни також виготовляють свої FPV-дрони і з тих самих деталей китайського виробництва, що й українці.
"Чим більше дронів вироблятиметься в Україні, а також в Росії, тим гостріше постане питання з постачання комплектуючих у великих об'ємах. Адже 1 мільйон FPV-дронів – це 4 мільйони двигунів (навіть більше через можливий брак), 1 мільйон камер та величезна кількість мікроелектроніки, а також усього іншого", – пояснив головний редактор Defense Express.
Потрібно виробляти значно більше
Щодо потреби у дронах на фронті, то, за словами Каткова, важко спрогнозувати, чи змінить 1 мільйон БпЛА ситуацію на фронті.
Варто зауважити, що Росія вкладає великі кошти у виготовлення FPV-дронів. За інформацією ЗМІ, їхні потужності у виробництві дронів у 6 разів переважають українські. В Росії можуть залучити до цього процесу більшу кількість людей через те що, країна має більшу чисельність населення.
"В цій ситуації Україні можливо потрібно рухатись значно швидше у виробництві FPV-дронів та говорити про виготовлення не 1 мільйону, а про кратне збільшення кількості БпЛА, що виробляються", – наголосив Олег Катков.
Заяви Володимира Зеленського щодо дронів
- Володимир Зеленський під час пресконференції 19 грудня заявив, що Україна у 2024 році виготовить 1 мільйон дронів. Також він наголосив на необхідності створення інфраструктури щодо управління дронами, яка має бути не радянська, а проста та зручна для оперативного використання.
- Також Президент заявив у своєму зверненні 20 грудня, що має пришвидшитись логістика дронів на передову зі складів.
- Також, за словами Зеленського, триває робота щодо підвищення "ефективності застосування дронів, зокрема FPV". Це є "пріоритетом держави" та конкретним способом зберегти життя українських воїнів.