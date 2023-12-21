Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк, зауваживши, що виробництво зброї в Україні працює. Є вже багато чудових прикладів, які допомагають знищувати окупантів на фронті.

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Яку зброю виробляє Україна

Як розповів Подоляк, йдеться про дрони різних модифікацій. Вдається виготовляти як морські, так і повітряні тощо. Але є розуміння, що усе потрібно масштабувати. Україні потрібно ще більше безпілотників.

При цій інтенсивності бойових дій нам потрібно щомісяця використовувати щонайменше 30 тисяч дронів. Оптимально 50 – 60 тисяч, а найкраще – 100 тисяч дронів. Думаю, на таку цифру FPV-дронів чи модифікацій різного типу якраз і вийдемо. Президент абсолютно точно розуміє, що сюди треба вкладатися,

– сказав Подоляк.

Важливо, що Україна виробляє мобільні та стаціонарні системи радіоелектронного контролю, які допомагають ефективніше працювати проти російських дронів. Не варто забувати про морські безпілотники, що неодноразово влучали в кораблі ворога.

Також в Україні досі працюють старі військові виробництва, які не можуть швидко реформуватися. Але й там триває перебудова. Зокрема, вдається виготовляти САУ "Богдана", ПТРК "Стугна" тощо.

Україна має три пріоритети

Часто лунають переживання, чи будуть міжнародні партнери надалі допомагати України. Безперечно, що так. Але Україна працює над тим, щоб цей процес став швидшим та ефективнішим.

Зараз є три важливі пріоритети в зовнішній політиці. Перше – важливо пришвидшити ухвалення рішень щодо військової та фінансової допомоги Україні. Друге – потрібно постійно нагадувати партнерам аби вони інвестували в Україну. Якщо цього не буде – вони будуть змушені інвестувати у війну на своїй території. Третє – спільні інвестиції у військові виробництва, враховуючи значний досвід України.

Україна перебудовувалася і далі перебудовується в багатьох напрямках. Вона набагато сильніша, ніж рік чи два тому. Так, наступальні операції не дали результату, якого ми б з вами хотіли. Оскільки той результат, який ми хотіли, вже сьогодні говорив би про фіналізацію війни. Утім, Україна точно розуміє стратегічні цілі, вміє доносити розуміння цих цілей до наших партнерів; розуміє, які корективи треба внести у військову тактику та стратегію, щоб бути ефективнішими тощо,

– підкреслив Подоляк.

Виробництво зброї в Україні: коротко