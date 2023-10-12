Про це 24 Каналу розповів радник Офісу Президента України Михайло Подоляк. Він наголошує, що Україна має свої власні зразки далекобійної зброї, однак потребує фінансових інвестицій для розширення виробничих потужностей.

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Сили оборони України досягли значних успіхів у використанні ударних дронів із великим радіусом дії, які вражали ворожі об'єкти навіть у Підмосков'ї. Однак для того, щоб досягти повного паритету в ударному озброєнні з агресором, нашим військовим потрібні й інші зразки зброї.

Якщо ми хочемо мати паритет, то потрібно не лише дронове виробництво, а ракетне виробництво. І в нас є вже відпрацьовані експериментальні зразки, які мають 750 – 1000 кілометрів дальності,

– зазначив Подоляк.

Втім, для досягнення рівності з Росією в цьому компоненті озброєння Україні необхідно масштабувати своє виробництво. І для того, щоб це здійснити, держава прагне залучити додаткові інвестиції в українську оборонну промисловість.

"Україна не може побудувати за пів року, наприклад, тисячу ракет, чи дві тисячі ракет. Але виробництво є, ми інвестуємо в це все. Ви ж бачили форум оборонних індустрій, де було підписано два десятки попередніх контрактів щодо військового виробництва. Держава над цим працює", – запевнив посадовець.

Михайло Подоляк про потреби української оборонної галузі: дивіться відео

Також радник ОПУ зазначив, у виробництво якої зброї Україна прагне інвестувати. За його словами, це:

дрони різних модифікацій, в тому числі – потужні й з великим радіусом ураження;

ракети українського виробництва для знищення російської логістики на окупованих територіях;

артилерійські й танкові снаряди різних калібрів.

Що відомо про українську далекобійну зброю