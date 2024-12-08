Стелу встановили на 18 кладовищі при вході на шляху до Алеї Героїв. Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла, що робота була проведена разом з платформою "Меморіал пам'яті", комунальним підприємством "Ритуал", волонтерами й благодійниками.

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Перша віртуальна стела пам'яті

Кожен, хто приходить, може знайти на стелі прізвища полеглих, інформацію про них, особисті спогади близьких, друзів, родини. Також є фотографії воїнів – все це зроблено для того, щоб зберегти максимально "живу" пам'ять про наших захисників.

Тут є і парамедики, і нацгвардійці, багато хлопців і дівчат. А головне, що є посилання на анкету, яку можна заповнити й додати інформацію про свою близьку людину.

Кожного дня ми молимось за їхні душі, щоб Господь Бог прийняв їх до своїх осель. Майбутнім поколінням, особливо зараз під час війни, важливо знати про подвиги Героїв, які тут поховані,

– сказав капелан Володимир.

Заплановано, що таких стел в Харкові буде встановлено ще 3. Це пообіцяв Харківський міський голова Ігор Терехов. Вони з'являться не тільки на кладовищі, а також і в центрі міста.

У нас залишилась пам'ять, любов і величезна рана на душі. Що ми можемо робити? Далі виборювати нашу свободу, нести у світ пам'ять про наших захисників, про наших янголів, щоб наступні покоління, коли вже нас не буде, знали й пам'ятали, яка ціна свободи,

– наголосила мати полеглого воїна Олена Авілова.

Крім цього, якщо говоримо про алею на кладовищі, то там можна знайти інформацію про те, де розташована могила загиблого військового. Це дуже гарна ініціатива, яка може розказати українцям більше про наших Героїв.

"Коли ми приїхали в Гостомель забирати документи, то заодно поговорили з його керівниками, познайомилися з побратимами. Всі говорили, що в нього були дуже гарні блакитні очі… Він недовго повоював... На фото, яке зроблене за півтора дня до його загибелі, син дуже втомлений, бо були сильні бої. Але і щасливий, бо на своєму місці. Він мріяв бути військовим. У нашій сім'ї немає нікого військового, але він хотів…", – розповіла мати полеглого героя Яна Бацько.