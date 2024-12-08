Стелу установили на 18 кладбище при входе на пути к Аллее Героев. Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала, что работа была проведена вместе с платформой "Мемориал памяти", коммунальным предприятием "Ритуал", волонтерами и благотворителями.

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Первая виртуальная стела памяти

Каждый, кто приходит, может найти на стеле фамилии павших, информацию о них, личные воспоминания близких, друзей, семьи. Также есть фотографии воинов – все это сделано для того, чтобы сохранить максимально "живую" память о наших защитниках.

Здесь есть и парамедики, и нацгвардейцы, много парней и девушек. А главное, что есть ссылка на анкету, которую можно заполнить и добавить информацию о своем близком человеке.

Каждый день мы молимся за их души, чтобы Господь Бог принял их в свои дома. Будущим поколениям, особенно сейчас во время войны, важно знать о подвигах Героев, которые здесь похоронены,

– сказал капеллан Владимир.

Запланировано, что таких стел в Харькове будет установлено еще 3. Это пообещал Харьковский городской голова Игорь Терехов. Они появятся не только на кладбище, а также и в центре города.

У нас осталась память, любовь и огромная рана на душе. Что мы можем делать? Далее бороться за нашу свободу, нести в мир память о наших защитниках, о наших ангелах, чтобы следующие поколения, когда уже нас не будет, знали и помнили, какая цена свободы,

– отметила мать павшего воина Елена Авилова.

Кроме этого, если говорим об аллее на кладбище, то там можно найти информацию о том, где расположена могила погибшего военного. Это очень хорошая инициатива, которая может рассказать украинцам больше о наших Героях.

"Когда мы приехали в Гостомель забирать документы, то заодно поговорили с его руководителями, познакомились с собратьями. Все говорили, что у него были очень красивые голубые глаза... Он недолго повоевал... На фото, которое сделано за полтора дня до его гибели, сын очень уставший, потому что были сильные бои. Но и счастливый, потому что на своем месте. Он мечтал быть военным. В нашей семье нет никого военного, но он хотел...", – рассказала мать павшего героя Яна Бацько.