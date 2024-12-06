Об этом 24 Каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко, отметив, что День ВСУ является днем памяти и чествования украинских воинов. Это событие чрезвычайно важно для тех семей, которые потеряли своих близких.

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"Выйди за..."

Корреспондентка отметила, что каждый день в Харькове в 9:00 длится минута молчания, 6 декабря 2024 года она длилась дольше. Родные погибших украинских защитников собрались у памятника Тарасу Шевченко, чтобы почтить павших героев.

Было очень эмоционально смотреть на то, что горожане, которые пришли, оставались. Они общались между собой. Многие принесли не только фотографии. Мама одного из павших воинов 92 бригады принесла его форму и награды,

– скакала Анна Черненко.

По ее словам, многие из участников акции говорили, что им не хватает встреч, где можно было бы общаться и вспоминать тех, кто отдал свою жизнь за свободу Украины.

Одна из участниц акции рассказала, кого пришла почтить.

Я пришла ради своего друга – Кости Юзвика, позывной "Стамбул". Он ривненчанин. Военнослужащий 117 бригады. Погиб 18 июля на Запорожском направлении. Я знаю, что Костя сейчас бы пришел сюда и стоял рядом с нами. Он учил меня помнить о павших,

– подчеркнула она.

Анна Черненко добавила, что в Харькове появилось место, где можно почитать о наших героях – интерактивная доска. Она также призвала всех не забывать выражать благодарность нашим защитникам, ведь благодаря им мы можем наслаждаться жизнью.

К слову, президент Владимир Зеленский поздравил украинских военных с Днем Вооруженных Сил, отметив благодарность и уважение народа к защитникам Украины. В своей речи он подчеркнул, что именно благодаря воинам страна выстояла в самые тяжелые дни, когда не было современного оружия, но была отвага. Зеленский отметил, что каждый украинец имеет своего героя среди военных, которые защищают Родину уже тысячу дней войны.