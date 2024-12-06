Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на эфир телемарафона.

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В День ВСУ Зеленский обратился к украинцам

Дорогие защитники и защитницы! Благодарность, уважение, почет – вот, что чувствует наш народ, когда речь идет именно о вас. Когда наши люди слышат о вас, видят вас, видят, как вы уничтожаете врага, его ракеты, его дроны, его базы, его наглость. Видят, как вы защищаете Украину,

– сказал президент.

По словам Зеленского, украинцы ощущают мурашки по коже, когда говорят "Слава Украине!" и отвечают "Героям слава", потому что знают, о ком это и кто есть настоящие герои.

Глава государства подчеркнул, что 6 декабря – это День Вооруженных Сил Украины, день украинского воина.

Сколько сил в этих двух словах – украинский воин. Сколько у них отваги, эмоций, сколько благодарности. Благодарности именно тебе, украинский воин. Сколько в тебе настоящего и не громких слов, а человечности, правды, искренности вставших на защиту Украины и 10 лет назад, и 24 февраля,

– добавил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что речь идет об очень разных людях – украинцах и украинках всех возрастов, разных профессий, из разных регионов. Все они жили свою жизнь, но развернули ее на 180 градусов.

И в тот момент у нас еще не было ни HIMARS, ни Patriot, ни F-16. Не было многого, но были вы, украинские воины. Те, кто выбрал Украину, выбрал защищать свое, родное. Родной город, родное село, родную улицу, дом свой, семью свою и вы это делаете 1000 дней, взяв в руки оружие, судьбу нашей страны,

– сказал Зеленский в речи.

Он добавил, что именно благодаря военным держится Украина и все дни войны сейчас запечатлены в глазах защитников. По его словам, когда каждый украинец слышит слова "украинский воин", он вспоминает о ком-то из своих, ведь у каждого есть реальный пример героя, защищающего Родину.