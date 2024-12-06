Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ефір телемарафону.

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В День ЗСУ Зеленський звернувся до українців

Дорогі захисники і захисниці! Подяка, повага, пошана – ось, що відчуває наш народ, коли мова йде саме про вас. Коли наші люди чують про вас, бачать вас, бачать, як ви знищуєте ворога, його ракети, його дрони, його бази, його наглість. Бачать, як ви бороните Україну,

– сказав президент.

За словами Зеленського, українці відчувають мурашки по шкірі, коли кажуть "Слава Україні!" та відповідають "Героям слава", бо знають, про кого це і хто є справжніми героями.

Глава держави наголосив, що 6 грудня – це День Збройних Сил України, день українського воїна.

Скільки сили у цих двох словах – український воїн. Скільки в них відваги, емоцій, скільки вдячності. Вдянчості саме тобі, український воїне. Скільки в тобі справжності і не гучних слів, а людяності, правди, щирості тих, хто став на захист України і 10 років тому, і 24 лютого,

– додав Володимир Зеленський.

Президент підкреслив, що йдеться про дуже різних людей – українців і українок різного віку, різних професій, з різних регіонів. Усі вони жили своє життя, але повернули його на 180 градусів.

І в ту мить у нас ще не було ні HIMARS, ні Patriot, ні F-16. Не було багато чого, але були ви, українські воїни. Ті, хто обрали Україну, обрали захищати своє, рідне. Рідне місто, рідне село, рідну вулицю, хату свою, родину свою і ви це робите 1000 днів, взявши до рук зброю, долю нашої країни,

– сказав Зеленський у промові.

Він додав, що саме завдяки військовим тримається Україна і всі дні війни зараз закарбовані в очах захисників. За його словами, коли кожен українець чує слова "український воїн", він згадує про когось зі своїх, адже в кожного є реальний приклад героя, який захищає Батьківщину.