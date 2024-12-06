Про це розповідає 24 Канал з посиланням на 68 окрему єгерську бригаду імені Олекси Довбуша. Захисники України закликали малечу вірити в Святого Миколая та ЗСУ.

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Миколай оберігає, а ЗСУ захищають

Воїни ЗСУ нагадали, що це свято – символ добра, турботи та єдності, які сьогодні особливо важливі для України.

Нехай Святий Миколай оберігає вас, ваші родини та всю нашу країну від усього лихого. Для нас, як і для кожного громадянина, цей день – нагадування про силу добра і єдності,

– йдеться у привітанні воїнів.

Захисники також подякували українцям за підтримку, наголосивши на важливості єдності у спільній боротьбі:

Поки ми захищаємо нашу землю, ви – наш надійний тил, і разом ми творимо справжні дива,

– заявили військові.

Не залишилося осторонь і гумористичне побажання від 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша: "Святий Миколай, окупантам насипай!"

Українські військові привітали з Днем Святого Миколая: дивіться відео

Сухопутні війська Збройних Сил України у День Святого Миколая також звернулися до українців із теплим привітанням, наголошуючи, що дива стають реальністю завдяки спільній боротьбі за свободу.

Святий Миколай сьогодні носить піксель і берці, а його фронтовий наплічник повен подарунків для кожного з нас. Під подушку він кладе дрібку надії, а окупантам – насипає таких "різок", що їм залишається лише квиток на концерт Кобзона,

– йдеться у дописі.

Сухопутні війська наголосили, що найбільше диво, яке сьогодні твориться завдяки нашим захисникам, – це те, що Україна залишається вільною та продовжує боротьбу з російськими загарбниками.

ЗСУ висловили привітання до громадян України: дивитися відео