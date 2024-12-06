Владислав Данко – командир отделения аэроразведки в 47-й отдельной механизированной бригаде "Магура". До 24 февраля 2022 года работал журналистом во Львове, но с началом полномасштабной войны сразу присоединился к армии.

Ему всего 24 года, но за плечами почти 3 года большой войны. За это время Владислав был частью различных родов войск – сначала пехотинцем в 125-й бригаде ТрО, затем артиллеристом в новосозданной в то время "Магуре", а впоследствии стал в ней аэроразведчиком.

Владислав с собратьями прошел бои на тяжелых направлениях – под Кременной, в Запорожье во время контрнаступления в 2023 году, участвовал в обороне Авдеевки, боях вблизи Покровска, а сейчас – в боях в Курской области России.

Накануне Дня Вооруженных Сил Украины, который отмечаем 6 декабря, мы поговорили с Владиславом о его пути в армии, мотивации, сложности службы, важности Курской операции, мобилизации, окончании войны и угрозах, которые нависают над Украиной. Об этом и не только читайте в интервью бойца 24 Каналу.

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"Представление о войне было разрушено": о начале военной службы

Весной будет 3 года твоей военной службы. Как начинался этот путь?

Начало было банальным, как и у большинства людей. Началось полномасштабное вторжение. Я, как молодой парень, который может принести пользу не только своим пером как журналист, а чем-то большим – защитить свою землю и свое государство, выполнить свой мужской долг, присоединился к войску, в ряды Вооруженных Сил Украины. Меня сразу предупредили, что в первую очередь набирают людей с опытом, которые уже что-то умеют.



Владислав до полномасштабного вторжения / Фото из соцсетей Владислава Данко

Поэтому я решил податься в новосозданную 125-ю бригаду Территориальной обороны. Я сразу прошел курс молодого бойца. Подготовка была ускоренная. Затем принял присягу и сразу приступил к выполнению задач. Сначала это были задачи в тылу на Западе страны.

Впоследствии мы переместились в Донецкую область, готовили оборонительные рубежи. Затем был на нуле под Кременной. Весной 2023 года перевелся во вновь созданную в то время бригаду "Магура". Перевелся, потому что хотелось эффективнее работать. Я чувствовал, что могу приносить больше пользы и заниматься чем-то более важным, поскольку бригада ТрО выполняет другие задачи.

Я попал при распределении в артиллерию. Далее было обучение и контрнаступление в составе артиллерийского подразделения на боевой машине "Град". После перемещения бригады на Авдеевское направление была поставлена задача о создании экипажа аэроразведки и я возглавил его. Мы прошли обучение и с тех пор работаем в этой сфере. Разведываем, обнаруживаем заблаговременно врага, технику, вражеские средства поражения и уничтожаем их.

Сейчас выполняем задачи на Курском направлении.

На фронт ты попал как пехотинец. Можешь вспомнить свой первый боевой выход? Каким он был?

Это была осень 2022 года. После наступления украинских войск на Лиманском направлении мы заняли оборону под Кременной, где остановились наши бойцы. Помню, первый выход был сразу на 5 суток. И мое представление о фронте было уничтожено сразу. Я думал, что там целые линии обороны, где занимают позиции и держат рубежи, а мы зашли в голую посадку и начали окапываться.

С места высадки до позиции мы шли 4 километра. Я готовился к этому, но нести на себе БК, провизию, воду, продукты и сухпаи тяжело. Штурмовых действий на первом выходе не было – у нас была задача окопаться и держать оборону. Враг обстреливал нас преимущественно из минометов и танков – это было неприятно.



Владислав с побратимами из 125-й бригады после одного из выходов под Кременной / Фото, предоставленное 24 Каналу

Мне надо было пойти в окоп командира, чтобы взять батареи к рациям, а идти пришлось просто посадкой и как раз тогда начался обстрел "Градами". Я сразу же упал на землю. К счастью для меня, я остался невредимым, но, к сожалению, у нас был раненый.

Тогда я впервые увидел все те вспышки собственными глазами.

Есть ли какие-то дни за время службы, которые ты мог бы назвать лучшими и самыми сложными?

На войне лучших дней нет. А самые тяжелые дни были тогда, когда я был пехотинцем. Заступать приходилось на 3, 4, а то и 5 суток. Бывало, что ты просто живешь в том окопе, который себе вырыл. А это зима. Неважно, какая погода на улице, неважно плюс или минус, ты все равно в окопе – и это неизменно. И такое впечатление, как будто весь мир – это поле, а в нем только ты, враг и эти долбанные окопы. Потом ты выходишь оттуда, выезжаешь в цивилизацию и видишь, что люди живут, все хорошо и благодаришь Бога, что сам дальше живешь. Самое тяжелое в этой войне на плечах пехотинцев.

А о лучшем дне... Помню, мы возвращались с позиций, когда я еще был в пехоте. Мы сели в машину, и водитель говорит: "Ребята, а вы знаете, что Херсон освободили?". Мы были в шоке, чувствовалась такая радость и подъем. Хоть мы были истощены, но настроение было уже совсем другое. Вот такие дни сильно запоминаются.

"Это было масштабно, но и Россия подготовилась": о контрнаступлении в 2023 году

Контрнаступление в 2023 году – о нем говорили еще задолго до его начала и едва ли не у всех появилась надежда, что вот-вот и война закончится, а россиян получится выбить из Украины. С каким настроением тогда вы были в Запорожье?

У всех был эмоциональный подъем – мы знали, куда и почему идем. Сейчас это уже не секрет, что нашу бригаду называли тогда "бригадой прорыва", ведь перед нами стояла задача прорвать первую линию обороны и, так сказать, создать плацдарм, через который бы шли другие бригады продолжать наступление.

Это было масштабно. Мы тогда впервые увидели, как проявляют себя в боях немецкие Leopard, американские Bradley и САУ Paladin. Очень большое количество нашей техники шло в наступление. Однако уже в первые недели мы столкнулись с огромной проблемой – россияне соорудили сильные укрепления, сделали бетонные сооружения, вырыли большие траншеи. Враг готовился к наступлению и знал, что оно будет. Возможно, говорить публично о наступлении до его начала было ошибкой.

Где-то к месяцу времени стало понятно, что прорыва на Запорожском направлении не будет. Тогда я начал думать, что, возможно, мы были отвлекающим маневром. То есть россияне стянули большинство живой силы и техники на это направление, готовясь к наступлению, а главный удар с нашей стороны, соответственно, будет в другом месте.



Владислав на Запорожье / Фото, предоставленное 24 Каналу

Но после Дня Независимости стало понятно, что это не так. Тогда уже зашел десятый наш корпус, поэтому было очевидно, что действительно войска бросают на это направление. Я не знаю, чего ожидало украинское командование, но, к сожалению, с каждой неделей эта операция все больше выглядела как провальная.

Осенью нашу бригаду перебросили на Авдеевское направление для обеспечения обороны, поскольку враг сконцентрировал силы там и наступал с двух флангов. Мы должны были держать северный фланг в районе коксохимического завода. Наша бригада задачу выполнила успешно, ведь почти до самого конца в нашей зоне ответственности фронт держался – буквально несколько посадок враг захватил.

Впоследствии Авдеевское направление переросло в Покровское и мы до этой осени были там. Я убежден, что наши воины и на Запорожском, и на Авдеевском направлениях совершили большую отвагу и доказали, что мы не являемся простой бригадой и те задачи, которые ставят перед нами – они не появляются просто так.

В контрнаступлении мы получили опыт, хотя, возможно, в то время недостаток опыта тоже мог повлиять на боевые действия. Однако стоит отметить, что прорвать оборонительные укрепления на Запорожском направлении в то время было почти невозможно. Особенно с учетом того, что украинские силы не были укомплектованы на 100% тем, что нам обещали партнеры, и об этом уже заявляли неоднократно. И не хватало авиации – враг превосходил нас в небе и наносил удары по нашим позициям. К сожалению, все это привело к такому результату.

"Во время войны нет границ": о Курской операции ВСУ

Президент Зеленский на днях заявил, что россияне намерены до 20 января выбить наши войска из Курской области. Какова сейчас ситуация в зоне ответственности вашей бригады и на сколько россияне сейчас пытаются вернуть контроль над Курщиной. Ну и не могу не спросить – видели ли вы военных из КНДР?

Начну с конца. Сейчас есть информация, что корейские войска задействованы, но я лично не наблюдал этого. Нет информации, где именно они задействованы. В то же время мы знаем, что был поражен в Марьино вражеский штаб, где были ранены корейские военные в чинах генералов. Относительно пехотинцев – не могу ответить, потому что не знаю, задействованы ли они непосредственно в штурмах на направлении или нет.

То, о чем говорил президент, соответствует действительности. Враг сейчас, так сказать, имеет две ключевые задачи – захватить Донецкую область и отбить Курщину. И это России нужно, скажем так, для своего влияния на будущих переговорах, о которых сейчас так много говорят. Возможно, их не будет в ближайшее время, но врагу нужно отбить Курщину, чтобы как минимум показать, что украинских военных на территории России больше нет.

Очень большая концентрация вражеских войск на этом направлении. По состоянию на начало ноября была информация о 50 тысячах российских военных на Курском направлении, что является достаточно большой цифрой. Сейчас, по моему мнению, цифра выросла, поскольку в середине ноября были осуществлены массированные наступления. Такого, как на Курщине, я не видел даже на Авдеевском направлении.

Меня это поразило, потому что враг пошел в штурм накатами. То есть поехали 7 – 10 единиц бронетехники, за полчаса едет вторая колонна, и вот так потом по 5 – 6 накатов. Враг понес огромные потери за последний месяц на нашем направлении, поскольку тактика россиян – "просто вперед", другого приказа нет. Мы уничтожили много бронетехники. Только за одну неделю наступления со смежными подразделениями 47-я бригада уничтожила 80 единиц. Вдумайтесь, 80 единиц техники за 7 дней – это очень много. А эта техника еще перевозит личный состав.

Однако, к сожалению, в некоторых местах наши военные были вынуждены отступить. Это произошло исключительно из-за того, что враг сильно преобладает в количестве и давил на наши позиции.

Однако наши военнослужащие держат фронт, поскольку как враг, так и мы понимаем важность этого направления. Мы сдерживаем огромную российскую группировку, которая, например, могла быть задействована на Запорожском направлении, о котором сейчас часто говорят, как вероятном новом направлении российского наступления. Или же на Кураховском или Покровском направлениях, где россияне активно продвигаются. Возможно, эти войска могли задействовать на Купянском направлении, что бы дало россиянам возможность захватить Купянск. Но этого нет, потому что перед этой группировкой стоит задача – выбить нас с Курщины, с исторических украинских земель.



Владислав в Курской области / Фото, предоставленное 24 Каналу

Потери на Курском направлении примерно 1 к 8, 1 к 10. И что не может не радовать здесь – почти не уничтожаются украинские села и украинские дома. То есть когда мы были на Авдеевском и Покровском направлениях, трудно было наблюдать, как населенные пункты просто стирались под ноль. Я помню первое село, которое мы держали, – это было Степное. Ни одного здания там не осталось. Остались только руины. Так же и другие села. Россияне используют почти везде тактику "выжженной земли" – уничтожают все, все дома и позиции, чтобы иметь возможность дальше наступать. Сейчас мы ту же картину видим на Курщине – враг уничтожает свои села и стирает их с лица земли.

Возможно так нельзя говорить, но приятно смотреть, как выглядят уничтоженные вражеские села. Сейчас мы видим, что война не только на нашей территории. Очень много КАБов падает на этом направлении. Однажды я с побратимами насчитал 60 авиабомб – и это только те, которые мы услышали.

А какими были твои ощущения, когда ты впервые попал на Курщину? Ведь это территория врага, который в свое время принес войну в нашу страну и вот она возвращается к нему.

Сразу хотелось поехать и посмотреть исключительно из любопытства. Но когда мы уже ехали на это направление, я сказал ребятам: "Неважно, вражеская или наша это территория, потому что есть фронт. И он движется в одну или другую сторону". Для меня сейчас это так и выглядит – есть фронт. Он движется в нашу или вражескую сторону. К сожалению, сейчас больше в нашу.

Во время войны не может существовать границ. Во время войны существует только фронт. Нет границы в Сумской или Черниговской областях. Есть фронт. И по-другому я это не воспринимаю.



Владислав в Судже / Фото, предоставленное 24 Каналу

Но да, интересно было взглянуть, что же происходит на вражеской территории. И одновременно имеем честь выполнять боевые задачи здесь и уничтожать врага на его земле. Еще и как мы знаем, россияне боятся нашей бригады "Магуры", в том числе и потому, что мы вооружены американской техникой. Поэтому мы с ребятами шутили, что наконец мы дожили до тех времен, когда американская демократия проехалась по вражеской земле.

"Мы продолжаем дело предков": о мотивации и службе

Ты уже третий год в армии и за это время прошел путь от рядового до сержанта и сменил подразделение. То есть это означает, что ты и сам не стоишь на месте. Что мотивирует двигаться?

Мотивирует, как поют в гимне ОУН, злость на врагов. Я журналист, я изучал историю и сделал выводы из предыдущих веков, из того, что делала Россия на нашей земле. Мы знаем о запретах украинского языка, революции, уничтожении украинской интеллигенции, уничтожении нашего народа Голодомором... Россия на протяжении как минимум трех веков пытается уничтожить Украину и стереть нас с лица земли, но им это не удается.

Мы читали о воинах УНР, ОУН-УПА, Героев Крут. Мы не имеем права предать наших предков и поступать иначе. Особенно сейчас, когда Россия снова повторяет ту же историю. Столетия меняются, а враг тот же. Поэтому мы просто продолжаем дело предков.

Я пошел на войну в 21 год. Когда началась АТО, мне было только 13 лет и я учился в школе. Но с тех пор я воспитывался на примере наших Героев. Поэтому когда началась полномасштабная война и пришлось брать в руки оружие, – у меня сомнений уже не было никаких. Это то дело, которое мы должны продолжать.



Владислав Данко / Фото, предоставленное 24 Каналу

В прошлом году, после своего второго ранения, я лечился в Хмельницком и именно в тот период встретил свою девушку. За этот небольшой по времени, но богатый на события отрезок жизни, она стала моей опорой, поддержкой и в своей степени мотивацией на фронте.

Знаете, во время войны у каждого из нас часто наступает период психологической усталости. И именно в это время моя девушка служит моим вдохновением и не дает впасть в отчаяние. Любовь на расстоянии, это сложная вещь, но одновременно очень искренняя. Ты просто чувствуешь человека и не видишь между вами никаких препятствий. Я часто говорю, что все события, которые с нами случаются взаимосвязаны. Так и в этом случае. Кто знает, встретились бы мы, если бы я тогда не был ранен.

Сейчас все меньше людей добровольно присоединяются к армии и есть серьезные проблемы с мобилизацией. Часто от многих действующих военнослужащих слышу такую фразу: "Если бы не пошел в 22-м, то не знаю, пошел бы сейчас". Как относишься к такому тезису? Если бы ты не пошел на войну в начале полномасштабного вторжения, пошел бы сейчас?

У меня нет другого варианта, я бы все равно пошел в 2022 году, поэтому я отбрасываю любые другие варианты. Добровольцы были в первые годы войны, и да, кто хотел присоединиться – уже здесь, в армии.

А тем, кто не хочет и сейчас участвовать, я скажу так – ситуация сейчас, возможно, даже еще критичнее, чем была в 2022 году. Да, война зашла в тупик. Но Россия продвигается слишком быстро. Мы ежедневно видим захваченные врагом украинские села. Фронт движется в Днепропетровскую область и движется и на других направлениях. Враг не оставляет своих попыток и надеется на нашу усталость и на то, что украинцы выдохнутся и больше не будут приобщаться к армии.

Психологическая, моральная, физическая усталость – это играет на руку врагу. А у врага сил достаточно, людей достаточно, армия большая. И они могут продолжать наступать 1 год, 2, 3. Как мы будем держаться? И что здесь может мотивировать? Потеря государственности? Потеря Украины как таковой? Стоит задуматься, что если ты сегодня не идешь в армию, то завтра тобой будут руководить россияне. Вот мотивация. Мы видим пример на оккупированных территориях, где наших людей мобилизует Россия и отправляет на фронт.

Иногда вижу видео в соцсетях, где мужчины или женщины делятся тем, что готовятся присоединиться к армии. И там часто комментарии можно разделить на два типа – первые спрашивают: "Зачем?", а другие: "Где ты был/была 2 года назад?", мол, что сейчас якобы уже поздно идти в армию. Действительно ли сейчас может быть поздно идти в армию?

Поздно будет только если враг захватит наше государство. Тогда не будет куда идти. А для того, чтобы этого не произошло, нужно идти в армию уже. И это обязанность каждого гражданина.

Конечно, лучше было приходить в 2022-м, потому что сейчас у нас ощутимая нехватка людей. И я поддерживаю США в вопросе уменьшения мобилизационного возраста в Украине. Сейчас средний возраст нашей армии – 40+. Поэтому армии нужна молодежь. Молодой человек имеет больше сил и здоровья, он может принести больше пользы и больше результата.

Сейчас у нашей страны стратегия – делать ставку на расцвет нации, а молодежь потом должна развивать эту страну. Главное, чтобы молодежи было что развивать.



Владислав Данко / Фото, предоставленное 24 Каналу

Я знаю, что ты не любишь героизацию и когда тебя называют Героем. Недавно услышал такое мнение, что, в частности, и героизация, которая у нас была с 2022 года, является одной из причин того, что между гражданскими и военными образуется пропасть, хотя фактически различие между человеком в форме и человеком без формы – в сделанном выборе и собственно форме. Согласен ли ты с таким утверждением?

Героизация больше навредила, чем помогла. Правильно указано, что человек в форме отличается от человека без формы разве что формой. Я вступил в ряды ТрО имея лишь 21 год. Я не понимал в военном деле абсолютно ничего. И на КМБ второй раз в жизни взял в руки автомат, но за месяц – два овладел базовыми вещами. Поэтому каждый может овладеть военным делом. Если я в 21 год научился, что мешает другим в 30 или 40?

Каждый гражданский может овладеть основами военной подготовки. Это нужно и несложно.

"Выглядит так, что эта война на годы": об угрозах от России в будущем

Каким-то образом в информационном поле постоянно появляются какие-то "дедлайны" на окончание войны. И то не только "2 – 3 недели". Например, почему-то было распространено мнение, что в ноябре война закончится, но на календаре уже декабрь. Как ты относишься к таким "прогнозам" и, по твоему мнению, вредят ли они нам?

Если коротко – не тешьте себя иллюзиями и не будете разочаровываться. Говорить о завершении можно только тогда, когда наша победа, или, не дай Бог, наше поражение будет очевидно. Сейчас перспектив для окончания войны в ближайшие несколько месяцев я не вижу.

Многие люди говорят, что после инаугурации Трампа война завершится. Хотя, возможно, переговоры начнутся, но это же никак не завершение войны. Фронт меняется каждый день и побеждать будет тот, кто будет двигаться, развиваться и разрабатывать что-то новое. Как мы видим, дроны очень помогли в сдерживании России. Использование дронов в современной войне показало большой результат.

Возможно, дальше появится еще что-то новое. И тот, кто будет развиваться, будет иметь преимущество. Но пока выглядит, что эта война – на годы. Но не надо забывать, что она и так уже длится веками.

А еще немаловажно то, что даже после окончания войны мы не должны расслабляться. Россия никогда не откажется от планов на Украину. И это будет продолжаться как минимум пока мы живем. Поэтому нужно готовить войско, иметь сильную и вооруженную армию, которая в любой момент может дать врагу отпор.

И что для нас критически важно – реформа Вооруженных Сил. Много накопилось уже вопросов, которые можно решить с современной системой ВСУ. Как и многие военные, так и многие эксперты говорят, что нам надо переходить на дивизионную систему. Нужна и реформа ТЦК, потому что мы видим проблемы с этим. Хорошо, что сейчас открываются рекрутинговые центры, потому что так можно привлекать людей туда, где им будет интересно и где они могут себя проявить.

Сейчас у нас в обществе немало скандалов, ссор, разоблачений различных схем и махинаций. Как относишься к этому и следишь ли вообще за тем, что происходит в информационном поле?

Ну, это наш менталитет – украинцы не могут не ссориться. Но когда-то недоразумения и раздоры приводили к катастрофическим последствиям. Конечно, к некоторым вопросам отношусь негативно, но есть и положительные. Не все можно обсуждать во время войны. Все же должна быть какая-то цензура.

Украинцы поднимают много вопросов, но иногда делают из мухи слона. Когда началось полномасштабное вторжение и на нас наступала Россия, в соответствии с законом каждый военнообязанный должен был явиться в ТЦК и обновить свои данные. И если бы тогда обновлялись все, то их всех бы не забрали, потому что это просто невозможно.

А так одни пошли воевать, другие жили свою жизнь. Проходит 2 года и к ним подходят и просят показать документы, а они устраивают скандал и начинают заявлять о правах. Однако вопрос – где эти люди были, когда у них была обязанность прийти и обновить учетные данные? Это нарушение обязанности. Так как можно говорить о правах?

"Вспоминать нужно не только на праздники": о Дне ВСУ и поздравлениях

Уже в третий раз День Вооруженных Сил – и твой праздник, в том числе. Что для себя ты понял за это время и что, по твоему мнению, сегодня должны услышать люди в тылу?

Что я понял для себя и что я хотел бы сказать другим – одно и то же. Вооруженные Силы – это едва ли не самое важное, что имеет наше государство. Первоочередное. И полагаться мы можем только на Вооруженные Силы Украины. Если не будет у нас хорошей и вооруженной собственной армии, то будет господствовать здесь чужая. И если ты не кормишь свою армию, то будешь кормить чужую.

Сегодня День Вооруженных Сил Украины. И есть такая вещь, о которой говорят не часто, но беспокоит она многих. Многие люди в такие дни сталкиваются с тем, что хочется поздравить знакомого, друга или родственника с праздником, но есть страх, какой будет реакция и уместно ли это. Как ты воспринимаешь внимание от знакомых или незнакомых людей в такие дни? Потому что точно немало людей захотят поздравить и тебя.

Вспоминать нужно не только в праздники, а ежедневно. И даже не вспоминать и поздравлять, а донатить. И по праздникам, и нет, – ежедневно. Лучше найти сбор у родственников, друзей или знакомых и поддержать его. Потому что сейчас сборов очень много и закрывать их все труднее.

Поздравления – конечно нужны. Даже если кто-то отреагирует не слишком положительно. Это может быть моментная реакция, но потом военный себе подумает, что все-таки приятно, что вспомнили и не забыли.



Владислав Данко с побратимами / Фото, предоставленное 24 Каналу

Знаете, когда-то, сидя в окопе в декабре 22-го года, когда было холодно, а наша позиция была очень сильно разбита танком, мне пришло в голову и одно видео я подписал так: "Каждое утро, когда ты просыпаешься, донать на ВСУ. Донать даже тогда, когда печаль берет верх над тобой. Потому что перед нами тьма, которую победим только с твоей помощи. Ты наша опора, а мы твоя надежда на будущее".

Вот такими словами хотел бы закончить и призвать всех больше помогать Вооруженным Силам, верить в Вооруженные Силы. Ведь только мы с помощью нашего украинского народа сможем противостоять врагу и уничтожать его. Только будучи единым целым, мы сможем чего-то достичь.

Важно! Ко Дню Вооруженных Сил и Дню Святого Николая Владислав открыл сбор на антенну и батареи для аэроразведки 47-й отдельной механизированной бригады "Магура". Приобщиться к сбору вы можете задонатив:

- на монобанку;

- по номеру карты 4441 1111 2901 0827.