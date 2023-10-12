Об этом 24 Каналу рассказал советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он отмечает, что у Украины есть свои собственные образцы дальнобойного оружия, однако страна нуждается в финансовых инвестициях для расширения производственных мощностей.
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Как Украине остановить российские обстрелы
Силы обороны Украины добились значительных успехов в использовании ударных дронов с большим радиусом действия, поражавших вражеские объекты даже в Подмосковье. Однако для того, чтобы достичь полного паритета в ударном вооружении с агрессором, нашим военным нужны и другие образцы оружия.
Если мы хотим иметь паритет, то нужно не только дроновое производство, но и ракетное производство. И у нас уже есть отработанные экспериментальные образцы дальностью 750–1000 километров,
– отметил Подоляк.
Впрочем, для достижения паритета с Россией в этом компоненте вооружения Украине необходимо масштабировать свое производство. И для того чтобы это осуществить, государство стремится привлечь дополнительные инвестиции в украинскую оборонную промышленность.
"Украина не может произвести за полгода, например, тысячу ракет или две тысячи ракет. Но производство есть, мы инвестируем в это все. Вы же видели форум оборонных индустрий, где было подписано два десятка предварительных контрактов относительно военного производства. Государство над этим работает", – заверил чиновник.
Михаил Подоляк о потребностях украинской оборонной промышленности: смотрите видео
Также советник ОПУ отметил, в производство какого оружия Украина стремится инвестировать. По его словам, это:
- дроны разных модификаций, в том числе – мощные и с большим радиусом поражения;
- ракеты украинского производства по уничтожению российской логистики на оккупированных территориях;
- артиллерийские и танковые снаряды разных калибров.
Что известно об украинском дальнобойном оружии
- Одним из первых украинских дронов со значительной дальностью поражения стал "Бобер", деньги на который собирали, в том числе, и украинские волонтеры. Военные обозреватели предполагают, что именно он атаковал объекты возле Москвы в августе.
- Также известно, что Украина смогла модернизировать ракету "Нептун" для наземного применения. Именно этими ракетами Силы обороны поражали российскую ПВО на Крымском полуострове.
- Среди другого оружия, которое гипотетически может иметь большой радиус действия, стоит упомянуть и комплекс "Гром-2". Он был произведен еще перед полномасштабным вторжением на средства Саудовской Аравии и теоретически мог наносить поражение до 500 километров. В прошлом журналисты предполагали, что Украина могла использовать его для удара по аэродрому в Саках, однако доказательств этому нет.