Об этом 24 Каналу рассказал советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он отмечает, что у Украины есть свои собственные образцы дальнобойного оружия, однако страна нуждается в финансовых инвестициях для расширения производственных мощностей.

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Как Украине остановить российские обстрелы

Силы обороны Украины добились значительных успехов в использовании ударных дронов с большим радиусом действия, поражавших вражеские объекты даже в Подмосковье. Однако для того, чтобы достичь полного паритета в ударном вооружении с агрессором, нашим военным нужны и другие образцы оружия.

Если мы хотим иметь паритет, то нужно не только дроновое производство, но и ракетное производство. И у нас уже есть отработанные экспериментальные образцы дальностью 750–1000 километров,

– отметил Подоляк.

Впрочем, для достижения паритета с Россией в этом компоненте вооружения Украине необходимо масштабировать свое производство. И для того чтобы это осуществить, государство стремится привлечь дополнительные инвестиции в украинскую оборонную промышленность.

"Украина не может произвести за полгода, например, тысячу ракет или две тысячи ракет. Но производство есть, мы инвестируем в это все. Вы же видели форум оборонных индустрий, где было подписано два десятка предварительных контрактов относительно военного производства. Государство над этим работает", – заверил чиновник.

Михаил Подоляк о потребностях украинской оборонной промышленности: смотрите видео

Также советник ОПУ отметил, в производство какого оружия Украина стремится инвестировать. По его словам, это:

дроны разных модификаций, в том числе – мощные и с большим радиусом поражения;

ракеты украинского производства по уничтожению российской логистики на оккупированных территориях;

артиллерийские и танковые снаряды разных калибров.

Что известно об украинском дальнобойном оружии