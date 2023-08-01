Следует отметить, что эта теория западных журналистов является лишь предположением, ведь Украина не признавала причастности к ударам БПЛА по Москве. Вместе с тем иногда украинские волонтеры Сергей Притула и Сергей Стерненко показывают дроны и намекают, что они, возможно, могут "прилететь" к оккупантам.

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Россию могли атаковать "Бобры"

Журналисты западного издания проанализировали видео и фото в сети, на которых россияне показали полет дронов, их обломки, а также проанализировали интервью чиновников, где обсуждался вопрос летательных аппаратов. Так, издание предполагает, что атаковать Россию могли 3 типа БПЛА:

"Бобер";

UJ-22 Airborne;

название третьей модели остается тайной.

Проанализировав информацию из открытых источников, журналисты вместе с экспертами пришли к выводу, что эти модели БПЛА могли преодолеть расстояние в 1000 километров. Кроме того, "Бобер" построен по аэродинамической схеме "утка", поэтому возникает впечатление, будто дрон летит задом вперед. Однако это не так, ведь в этом и особенность строения – в носовой части расположены крылья, а сзади – двигатель. Эксперты также считают, что такая схема построения способствует лучшей работе датчиков, ведь ничего не мешает обзору. Более того, "утка" уменьшает полет против ветра или других природных явлений.

К примеру, журналисты приводят публикацию волонтера Игоря Лаченкова. В декабре 2022 года он открыл сбор на 20 миллионов гривен на БПЛА – якобы "украинский дрон-камикадзе". В мае 2023 года волонтер поблагодарил за собранные средства и опубликовал фотографию, на которой, вероятно, беспилотник "Бобер".



Вероятный беспилотник "Бобер", который показал Лаченков в соцсетях / The New York Times

Кроме того, журналисты также предполагают, что Украина могла наладить изготовление БПЛА под названием UJ-22 Airborne на базе производства "Укрджет". Этот летательный аппарат также дальнего радиуса действия, в открытых источниках обнаруживается информация, что он может летать в течение 6 часов на расстоянии около 800 километров. Как утверждают эксперты западного издания, обломки этого БПЛА также находили в Москве после атак.



Беспилотники, вероятно, могли атаковать Москву / Фото Кабмина с примечаниями The New York Times

О третьем дроне информации почти нет. Журналисты предполагают его наличие только по информации, публикуемой российскими СМИ после атак.

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