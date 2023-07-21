В министерстве пояснили, что для них является приоритетом развитие украинского производства оружия и военной техники, включая дроны. Речь идет о разведывательных, ударных, дронах-камикадзе и барражирующих боеприпасах.

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Что известно о 28 моделях дронов украинского производства

В министерстве напомнили, что осенью 2022 года существенно упростили процедуры для изобретателей и производителей. Так, теперь принятие в эксплуатацию нового вооружения и техники происходит не за 2 года, как было раньше, а до 3 – 5 недель.

В период с 22 февраля 2022 года Министерством обороны Украины принято на вооружение/в эксплуатацию 28 моделей БпЛА разных типов украинского производства,

– заявили в министерстве.

Там объяснили, что говорится о:

9 моделей дронов-камикадзе, из них 3 – самолетного типа;

6 моделей FPV-дронов.

В общей сложности в ВСУ поступило тысяч единиц разных беспилотников и дронов. Министерство объяснило, что они заключили с украинскими компаниями контракты на серийное производство 10 моделей беспилотников разных типов. Однако из соображений безопасности названия и объемы в министерстве не озвучивают.

Как Минобороны закупает дроны

Министерство не может заключать контракты на серийные модели, которых еще не существует.

Закупка может осуществляться исключительно на основании потребности от Генерального штаба ВСУ, которая формируется только по реально действующим средствам,

– объяснили в министерстве.

Кроме того, завершили испытания единого дрона-камикадзе, который разработало одно из предприятий АО "Украинская оборонная промышленность". Продолжается процедура допуска к эксплуатации.

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Обратите внимание! Министр обороны Алексей Резников объяснял, что для постановки на вооружение новых беспилотников нужно не больше 3 недель, если производители гарантируют качество и проходят проверку. Подробнее об этом читайте по ссылке.