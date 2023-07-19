Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил об упрощении процедуры постановки на вооружение БПЛА от украинских производителей по инициативе его ведомства. Об этом он сказал в четверг, 19 июля, на пресс-конференции "Как реализовать антикоррупционную политику в секторе обороны во время войны?".
К теме Связывало руки, – Резников о постановлении, которое запрещало прибыль оборонным предприятиям
Какая ситуация с дронами в ВСУ
Резников заявил, что на вооружении у наших защитников уже более 20 новых беспилотников. Речь именно об украинских моделях дронов.
Мы собрали 82 производителя исключительно украинских. Они согласились делать, и мы на вооружение уже приняли более 20 новых дронов, которые сегодня очень удачно уничтожают россиян и их технику.
– отметил он.
По его словам, из-за упрощения процедуры для постановки на вооружение нового образца БпЛА нужно не более 3 недель, если производители гарантируют качество и проходят проверку. Как пояснил министр, раньше на это уходило 2 года.
Резников также сообщил о еще 2 прорывах в этом направлении. Так, было принято постановление, позволившее закладывать 25% прибыли для развития индустрии. В этом помогал министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Также государство упростило и убрало некоторые сборы пошлин для ввоза комплектующих для разработки беспилотников.
Последние заявления Резникова
- Недавно министр обороны коротко рассказал о результатах "Рамштайна-14". Союзники продемонстрировали Украине твердую поддержку. В приоритетах партнеров сейчас поставки оружия и оборудования. Также они навели фокус на ПВО, боеприпасах и броне.
- Не так давно глава Минобороны предложил разрешить размещение в Украине иностранных военных баз. По его словам, для этого можно в Конституции дополнить статью 17 о защите суверенитета и территориальной целостности нашего государства.