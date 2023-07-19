Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про спрощення процедури постановки на озброєння БПЛА від українських виробників за ініціативою його відомства. Про це він сказав у четвер, 19 липня, на пресконференції "Як реалізувати антикорупційну політику в секторі оборони під час війни?".

До теми Зв’язувало руки, – Резніков про постанову, яка забороняла прибуток оборонним підприємствам

Яка ситуація з дронами у ЗСУ

Резніков заявив, що на озброєнні у наших захисників вже є понад 20 нових безпілотників. Мовиться саме про українські моделі дронів.

Ми зібрали 82 виробника суто українського. Вони зголосились робити, і ми на озброєння вже прийняли понад 20 нових дронів, які сьогодні дуже вдало нищать росіян та їхню техніку,

– зазначив він.

За його словами, через спрощення процедури наразі для постановки на озброєння нового зразка БпЛА потрібно не більше 3 тижнів, якщо виробники гарантують якість та проходять перевірку. Як пояснив міністр, раніше на це витрачалося 2 роки.

Резніков також повідомив про ще 2 прориви на цьому напрямку. Так, було ухвалено постанову, яка дала змогу закладати 25% прибутку для розвитку індустрії. У цьому допомагав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Також держава спростила й прибрала деякі збори мита для ввезення комплектуючих для розробки безпілотників.

Останні заяви Резнікова