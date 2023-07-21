У міністерстві пояснили, що для них є пріоритетом розвиток українського виробництва зброї та військової техніки, включно з дронами. Мовиться про розвідувальні, ударні, дрони-камікадзе та баражуючі боєприпаси.

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Що відомо про 28 моделей дронів українського виробництва

У міністерстві пригадали, що восени 2022 року суттєво спростили процедури для винахідників та виробників. Так, тепер прийняття в експлуатацію нового озброєння та техніки відбувається не за 2 роки, як було раніше, а до 3 – 5 тижнів.

У період з 22 лютого 2022 року Міністерством оборони України прийнято на озброєння/в експлуатацію 28 моделей БпЛА різних типів українського виробництва,

– заявили в міністерстві.

Там пояснили, що мовиться про:

9 моделей дронів-камікадзе, з них 3 – літакового типу;

6 моделей FPV-дронів.

Загалом до ЗСУ надійшло тисяч одиниць різних безпілотників та дронів. Міністерство пояснило, що вони уклали з українськими компаніями контракти на серійне виробництво 10 моделей безпілотників різних типів. Проте з міркувань безпеки назви та обсяги в міністерстві не озвучують.

Як Міноборони закупляє дрони

Міністерство не може укладати контракти на серійні моделі, яких ще не існує.

Закупівля може здійснюватися виключно на підставі потреби від Генерального штабу ЗСУ, яка формується тільки щодо реально чинних засобів,

– пояснили в міністерстві.

Окрім того, наразі завершили випробування єдиного дрона-камікадзе, який розробило одне із підприємств АТ "Українська оборонна промисловість". Триває процедура допуску до експлуатації.

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Зверніть увагу! Міністр оборони Олексій Резніков пояснював, що для постановки на озброєння нових безпілотників треба не більше 3 тижнів, якщо виробники гарантують якість та проходять перевірку. Детальніше про це читайте за посиланням.