Про це 24 Каналу розповів волонтер, засновник фонду Сергій Притула. За його словами, за найбільший донат можна отримати шолом очільника ГУР Кирила Буданова, який був на ньому під час поїздки у Бахмут.

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Комплекс EOS гарно проявив себе на Півдні

Притула зазначив, що фонд постійно спілкується з ГУР про потреби військових. Після низки консультацій було прийнято рішення допомогти штурмовим підрозділам.

Дійсно 5 комплексів, у кожному наземка та 3 пташки. Ми дуже добре розуміємось на номенклатурі, яку попросило ГУР. Саме наш фонд був першим, який завіз в Україну перший комплекс БпЛА EOS ще навесні минулого року. Комплекс успішно проявив себе на Півдні,

– розповів він.

Тому у військових постійно є запит на комплекси EOS. Зараз фонд буде контрактувати останню версію таких БпЛА з покращеним зв'язком, що вкрай важливо за умов насиченої роботи російських РЕБ з кращою оптикою.

За найбільший донат – шолом Буданова

Засновник фонду розповів, що серед усіх, хто зробить донат на цей збір, розіграють певні символічні та приємні подарунки. І неочікуваний сюрприз чекає на людину, яка задонатить найбільшу суму.

За найбільший донат фонд Сергія Притули подарує особистий шолом очільника ГУР Кирила Буданова, у якому він відвідував позиції наших захисників та захисниць на "нулі" у Бахмуті. На шоломі є підпис Буданова. Шолом керівник ГУР особисто передав Притулі у якості подарунка.

Подарунок від Буданова за найбільший донат / Фото: ГУР

Довго – не означає неможливо

Як підкреслив Притула, 120 мільйонів для українців велика сума. З кожним місяцем війни все важче проводити збори на потреби військових, бо у людей змінились фінансові можливості. Тому збір триватиме тиждень.

Але довго – не означає неможливо. Станом на цей момент, ми вже зібрали понад 50 мільйонів гривень. Це означає, що на два комплекси БпЛА ми вже назбирали, попереду ще три,

– зауважив волонтер.

Він наголосив, що коли українці радіють, до прикладу, ліквідації російського генерала, то повинні розуміти, що він не сам пішов на той світ. Це відбувається завдяки роботі українських захисників, які знищують цих генералів.

"Для того, щоб вони їх знищували, має відбутися певний комплекс робіт. Тобто працює і наша агентурна сітка, відбувається супутникова розвідка. Звичайно, дорозвідка з такими БпЛА з глибокою дальністю проникнення на ворожу територію. Тому потрібно працювати", – сказав Притула.

Збій у роботі Monobank

Відомо, що 20 липня у роботі Monobank стався масштабний збій. Сергій Притула запевнив, що можна донатити і на інші рахунки фонду, не лише на банку Monobank.

Зверніть увагу! Задонатити на п'ять наземних станцій управління дронами та 15 розвідувальних безпілотників можна тут або тут.

Збір розпочався з дитячого донату

Засновник фонду зауважив, що збір на ці БпЛА розпочався з дитячого донату. На офіс фонду приїжджала дівчинка Таня, яка привезла 19 тисяч 100 гривень. Це був не перший її візит.

Це був рівно рік від її першого приходу до нас на фонд з донатами. Сумарно дитина назбирала та задонатила 100 тисяч гривень за рік. Ми завжди запитуємо у дітей, на що вони хочуть задонатити, а вона каже: "А на що у вас є дуже смачненьке?". Я кажу до помічників: "Нехай з легкої дитячої руки у нас почнеться цей збір з донатом 19 100 гривень",

– додав волонтер.

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