Причини збою наразі невідомі. Співзасновник банку Олег Гороховський підтвердив факт збою та повідомив, що розробники вже усувають проблему.

Дивіться також Monobank повернув гроші клієнтів від підсанкційного брокера: про яку суму йдеться

Що сталося

Як повідомляють клієнти банку, застосунок не реагує на спроби входу. Система не проходить далі сканування відбитка й демонстрації логотипа. У деяких випадках користувачам пропонується пройти нову авторизацію. Також програма може відображати повідомлення про помилку, внаслідок чого неможливо отримати доступ до всіх послуг.

Перші повідомлення про збій з'явилися о 15:00.

Новина доповнюється...