Одразу декілька українських міністерств внесли пропозицію реалізувати експериментальний проєкт щодо розроблення боєприпасів для БпЛА, і уряд погодив її на засіданні 21 липня. Про це повідомляє Тарас Мельничук, представник уряду в Верховній Раді.

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Пропозиція створити такий проєкт належить Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості, Міністерству оборони та Міністерству цифрової трансформації.

У рамках проєкту протягом двох років будуть розробляти, виробляти, закупляти та постачати боєприпаси до безпілотних систем і бойових частин безпілотних систем для сил безпеки та оборони України.

Така діяльність буде вважатися господарською – для неї встановлять організаційні та технологічні вимоги, а отже її буде врегульовано законодавчо.

Що зміниться після постанови

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров уважає, що постанова уряду поклала початок масовому виробництву в Україні боєприпасів для БПЛА.

За його словами, держава визначить, як саме будуть виробляти, закупляти та постачати боєприпаси до безпілотників.

Виробники боєприпасів зможуть офіційно отримати цей статус і знати чіткі вимоги, яких їм слід дотримуватися під час виготовлення продукції.

Приватні компанії зможуть легально виробляти боєприпаси для дронів. А українські воїни отримуватимуть якісні та інноваційні рішення. Це великі можливості для розробки й масштабування технологічних продуктів,

– анонсує Михайло Федоров.

І підкреслює: що більше дронів маємо, то більше боєприпасів до них потребуємо.

Міністр стверджує: саморобні конструкції, до яких вдаються наші воїни, щоб обладнати дрони гранатами, мінами та іншими боєприпасами, не завжди надійні та ефективні.

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