Командир загону ударних БпЛА Ілля Шполянський розповів 24 Каналу, яка ситуація з виробництвом дронів в Україні.

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Росія почала випереджати Україну

За словами Шполянського, наразі у сфері виробництва дронів Україна починає "пасти задніх" у порівнянні з Росією. Країна-агресор налагоджує ці процеси і розрив починає бути відчутним.

Ситуація (з виробництвом українських дронів – 24 Канал) безумовно покращується, хоча й повільно. У нас збільшується кількість навчальних центрів, а також людей, які вміють застосовувати дрони. Я не можу надати однозначної відповіді щодо паралелей з Росією, але існують ознаки того, що ми починаємо пасти задніх. Зараз наше відставання перед військово-промисловим комплексом Росії у сфері виробництва дронів починає бути особливо відчутним, тому розрив між нами та російським ВПК в ції галузі збільшується,

– сказав Шполянський.

Він зазначив, що хоч, можливо, Україна і знаходить кращі способи застосування дронів, проте Росія має більш потужний фінансовий ресурс, справну екосистему, більшу територію і населення, виробничий потенціал, а також під боком Китай, який може безперебійно забезпечувати ворога комплектуючими для виробництва БпЛА.

Технологічно нам допомагає Захід, проте це теж не може докорінно змінити ситуацію зараз,

– зазначив захисник.

Як можна розв'язати проблему з українським виробництвом дронів

З моєї точки зору, держава як не мала достатньої кількості інструментів для ефективної підтримки внутрішнього виробника, так і не має. Я скажу так: багато чого зробили, але ще більше – не зробили. Це і погано, і добре водночас. Є з чого починати, але військово-політичне керівництво країни поки вкрай мало цьому приділяє уваги,

– вважає військовий.

Він переконаний, що навіть за повної перемоги та відновлення кордонів України станом на 1991 рік, Україна буде змушена мати такий арсенал озброєння, щоб Росія в будь-якому випадку не могла до нас сунутися знову.

Навіть якщо країна-агресорка розвалиться на шматки, з великою ймовірністю на її території залишаться озброєні й агресивні анклави, які будуть потенційно загрожувати Україні. Саме тому, на думку Шполянського, важливо перевести оперативне управління військами у мережево-центричну систему. Це означає: