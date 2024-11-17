Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Зеленський про масовану атаку 17 листопада

Президент розповів, що протягом цього тижня агресор застосував майже 140 ракет різних типів, понад 900 керованих авіаційних бомб та більш ніж 600 ударних дронів.

Сьогодні наші пілоти F-16 збили близько 10 повітряних цілей,

– заявив Володимир Зеленський.

Додав, наразі триває ліквідація наслідків комбінованої атаки на нашу інфраструктуру в Рівненській, Львівській, Дніпропетровській, Волинській та Одеській областях.

Російські терористи вкотре хочуть залякати нас холодом та відсутністю світла. Знову повторюючи свої дії та намагаючись отримати від них результат,

– підкреслив президент.

Констатував весь світ бачить і знає, що ми захищаємося від абсолютного зла, яке не розуміє жодної мови, окрім сили.

Нам потрібна єдність, світу потрібна єдність. Лише разом можна зупинити це зло,

– наголосив український лідер.

Також Володимир Зеленський показав жахливі наслідки терористичних атак Росії.

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