Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW) за 17 листопада.

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Оосновні бойові дії відбувалися на кількох ключових напрямках, зокрема у Курській області, на Сході України, Донеччині та Запоріжжі.

Операція ЗСУ в Курській області

Російські війська 15 і 16 листопада продовжували штурмувати так званий "український плацдарм" у Курській області. За повідомленнями російських "воєнкорів", бойові дії зосередилися в районах Малої Локні (північніше Суджі) та Мартинівки (північно-східніше Суджі). У цих районах російські сили стверджували, що відкинули українських військових.



Курська область / Інфографіка ISW

У той же час повідомлялося про контратаки ЗСУ біля Кореневого в районах Дар’їного, Новоіванівки та Ольгівки. Російські джерела стверджували, що ці контратаки не мали успіху.

Олександр Павлюк, командувач Сухопутних військ ЗСУ, заявив, що українські сили знищили 17 одиниць бронетехніки та танків під час одного з механізованих штурмів російських військ у невизначеній частині Курської області. Звіт ISW припускає, що йдеться про багатохвильовий батальйонний штурм росіян 12 листопада біля Новоіванівки.

Огляд фронту на Сході України

Харківська область

На кадрах, оприлюднених 16 листопада, видно, як українські безпілотники знищують російські прапори на мосту через річку Судість (північ Чернігівської області, неподалік міжнародного кордону). Це свідчить про відсутність стійких позицій Росії у цьому районі.



Бойові дії на Харківському напрямку / Інфографіка ISW

Експерти ISW зазначають, що російська диверсійно-розвідувальна група 15 листопада здійснила обмежене вторгнення в Чернігівську область, але немає доказів встановлення тривалої присутності російських сил.

У Харківській області 15 і 16 листопада російські війська продовжували наступальні дії на півночі, зокрема в районах Вовчанська, Високої Яруги та Стрілеча. За словами одного з "воєнкорів", російські війська 16 листопада захопили Сотницький Козачок. Однак ISW не підтвердили ці заяви.

Луганська область

Російські війська незначно просунулися на заході Луганщини поблизу Сватового та Кремінної. Геолокаційні кадри показують, що окупанти закріпилися у південній частині Вишневого та центральній частині Тернів.

Українські сили повідомили про взяття в полон декількох російських солдатів на Куп’янському напрямку. Також повідомлялося про відтіснення окупантів із позицій у Куп’янську, хоча російські джерела заявляли про своє просування в районі цукрового заводу та інших точках у східній частині міста.



Ситуація на Луганщині / Інфографіка ISW

ISW зазначає, що російські війська намагалися атакувати українські позиції в районах Піщаного, Копанки, Берестового та багатьох інших населених пунктів, але підтверджень їхніх успіхів наразі немає.

Донецька область

Район Сіверська і Часового Яру: російські війська здійснювали штурми поблизу Верхньокам’янського та Виїмки, однак без успіху. Геолокаційні кадри від 15 листопада свідчать, що окупанти просунулися до вулиці Дубровського у Часовому Ярі.



Ситуація біля Часового Яру / Інфографіка ISW

16 листопада наступальні дії продовжувалися у районі Білої Гори (південніше Часового Яру). Також зафіксоване просування росіян у напрямку Торецька – у південній частині міста війська РФ дійшли до вулиці Набережної.

Курахове і Григорівка

Російське Міністерство оборони повідомило про захоплення Григорівки. Геолокаційні кадри підтверджують, що російські прапори з’явилися у західній частині села. Водночас ISW не підтвердили заяви про просування російських військ у районах Новоолексіївки, Юрівки та інших населених пунктів поблизу Курахового.

Інші напрямки в Донецькій області

Російські війська активізували штурми поблизу Вознесенки, Сонцівки, Іллінки та Новодарівки. На півдні Донецької області тривають бої в районі Великої Новосілки та Времівського виступу, але підтверджень суттєвих змін на лінії фронту немає.

Південний напрямок

Запорізька область

У районі Роботиного російські війська намагалися просунутися в напрямку Новоандріївки, але успіхів не досягли. 15 і 16 листопада російські джерела заявляли про незначний прогрес біля Новоданилівки, але підтверджень цього ISW не знайшли.



Ситуація на Запорізькому напрямку / Інфографіка ISW

Херсонська область

На лівобережжі Дніпра тривали позиційні бої, проте лінія фронту залишалася стабільною.