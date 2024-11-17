Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Загалом, впродовж минулої доби зафіксовано 133 бойових зіткнення.

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Яка ситуація на фронті 17 листопада

За підтримки авіації на Харківському напрямку ворог шість разів штурмував в районах населених пунктів Вовчанськ та Стрілеча.

Окупанти атакували на Харківському напрямку: дивіться на карті

На Куп’янському напрямку за добу відбулося десять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Піщаного, Колісниківки, Кругляківки та Загризового. Противник активно застосовував авіацію на напрямку.

Росіяни вже на підступах до Куп'янська: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ворог атакував десять разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Греківки, Макіївки, Чернещини, Твердохлібового та Тернів.

Ворог атакував 10 разів на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Торецькому напрямку ворог здійснив сім атак неподалік Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 32 наступальні дії агресора у бік населених пунктів Миролюбівка, Лисівка, Промінь, Крутий Яр, Петрівка, Новоолексіївка та Пустинка. Більшість атак противник спрямував на Промінь.

Найважча ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 25 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Нова Іллінка, Берестки, Новоселидівка, Вознесенка, Сонцівка, Новодмитрівка, Зоря, Курахове, Дальнє, Катеринівка та Антонівка.

Окупанти активно штурмують на Курахівському напрямку: дивіться на карті

На Времівському напрямку противник здійснив 14 штурмів наших позицій в районах Романівки, Сухих Ялів, Новодарівки, Трудового, Янтарного та Рівнополя.

Росіяни атакують на Времівському напрямку: дивіться на карті

На Придніпровському напрямку наші війська успішно відбили чотири атаки противника.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території Росії активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.