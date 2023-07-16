Командир отряда ударных БпЛА Илья Шполянский рассказал 24 Каналу, какова ситуация с производством дронов в Украине.

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Россия начала опережать Украину

По словам Шполянского, в настоящее время в сфере производства дронов Украина начинает "пасти задних" по сравнению с Россией. Страна-агрессор налаживает эти процессы и разрыв начинает быть ощутимым.

Ситуация (с производством украинских дронов – 24 Канал) безусловно улучшается, хотя и медленно. У нас увеличивается количество учебных центров, а также людей, умеющих применять дроны. Я не могу дать однозначного ответа насчет параллелей с Россией, но существуют признаки того, что мы начинаем пасти задних. Сейчас наше отставание перед военно-промышленным комплексом России в сфере производства дронов начинает быть особенно ощутимым, поэтому разрыв между нами и российским ВПК в этой области увеличивается.

– сказал Шполянский.

Он отметил, что хотя, возможно, Украина и находит лучшие способы применения дронов, однако у России есть более мощный финансовый ресурс, исправная экосистема, большая территория и население, производственный потенциал, а также под боком Китай, который может бесперебойно снабжать врага комплектующими для производства БпЛА.

Технологически нам помогает Запад, однако это тоже не может коренным образом изменить ситуацию сейчас,

– отметил защитник.

Как решить проблему с украинским производством дронов

С моей точки зрения, у государства как не было достаточного количества инструментов для эффективной поддержки внутреннего производителя, так и нет. Я скажу так: многое сделали, но еще больше – не сделали. Это и плохо, и хорошо одновременно. Есть с чего начинать, но военно-политическое руководство страны пока крайне мало этому уделяет внимание.

– считает военный.

Он убежден, что даже при полной победе и восстановлении границ Украины по состоянию на 1991 год Украина будет вынуждена иметь такой арсенал вооружения, чтобы Россия в любом случае не могла к нам двинуться снова.

Даже если страна-агрессорка развалится в клочья, с большой вероятностью на ее территории останутся вооруженные и агрессивные анклавы, которые будут потенциально угрожать Украине. Именно поэтому, по мнению Шполянского, важно перевести оперативное управление войсками в сетево-центрическую систему. Это значит: