Однією з причин такого вибору є стереотип про те, що на посаді оператора БпЛА можна перебувати на певній відстані від фронту і цим самим збільшити шанси вижити. Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів Мстислав Банік.

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З яких причин добровольці обирають посаду оператора БпЛА

Військовослужбовець каже, що ситуації бувають різні й операторам БпЛА не завжди вдається перебувати на великій відстані від лінії фронту. Банік також наголошує, що вони аж ніяк не сидять в офісі обласного центру і не керують дронами звідти.

Друга причина, – це якраз те, що люди недостатньо володіють інформацією про те, ким можна стати в армії,

– каже військовослужбовець.

Мстислав Банік додає, що військові відчувають спрагу до знищення ворогів. Вони хочуть бачити успішне застосування дронів та результат своєї роботи.

Ймовірно, це також є одним із важливих критеріїв, чому обирають професію оператора БпЛА.