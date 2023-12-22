Военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков рассказал 24 Каналу, что эти планы не выглядят крайне амбициозными, учитывая, какое количество дронов сейчас производят в Украине ежемесячно. В то же время амбициозным проектом стало бы создание "Фабрики дронов".
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Возникнет вопрос с комплектующими
Сейчас в Украине производится примерно 50 тысяч дронов в месяц, а чтобы достичь отметки в 1 миллион в год, нужно увеличить количество производства дронов в месяц до 83 тысяч.
Это увеличение не кратно и не в разы, а чуть больше, чем в полтора раза. Это достаточно реалистичная цель, даже на текущей производственной базе,
– подчеркнул военный эксперт.
FPV-дроны производятся в Украине с помощью ручной пайки. Если же увеличить изготовление БПЛА в разы, то довольно трудно будет выпускать вручную такое количество. В этом случае придется налаживать, условно говоря, "фабрику дронов" – промышленное производство, которое еще и удешевит его благодаря механизации и автоматизации.
Увеличение изготовления дронов в разы также повлечет за собой проблемы с комплектующими. Не секрет, что россияне также производят свои FPV-дроны и из тех же деталей китайского производства, что и украинцы.
"Чем больше дронов будет производиться в Украине, а также в России, тем острее встанет вопрос с поставками комплектующих в больших объемах. Ведь 1 миллион FPV-дронов – это 4 миллиона двигателей (даже больше из-за возможного брака), 1 миллион камер и огромное количество микроэлектроники, а также всего остального", – объяснил главный редактор Defense Express.
Нужно производить гораздо больше
Что касается потребности в дронах на фронте, то, по словам Каткова, трудно спрогнозировать, изменит ли 1 миллион БПЛА ситуацию на фронте.
Следует заметить, что Россия вкладывает большие средства в изготовление FPV-дронов. По информации СМИ, их мощности в производстве дронов в 6 раз превосходят украинские. В России могут вовлечь в этот процесс большее количество людей из-за того, что страна имеет большую численность населения.
"В этой ситуации Украине, возможно, нужно двигаться значительно быстрее в производстве FPV-дронов и говорить об изготовлении не 1 миллиона, а о кратном увеличении количества производимых БПЛА", - подчеркнул Олег Катков.
Заявления Владимира Зеленского относительно дронов
- Владимир Зеленский во время пресс-конференции 19 декабря заявил, что Украина в 2024 году изготовит 1 миллион дронов. Также он отметил необходимость создания инфраструктуры по управлению дронами, которая должна быть не советской, а простой и удобной для оперативного использования.
- Также Президент заявил в своем обращении 20 декабря, что должна ускориться логистика дронов на передовую со складов.
- Также, по словам Зеленского, продолжается работа по повышению "эффективности применения дронов, в частности, FPV". Это "приоритет государства" и конкретный способ сохранить жизнь украинских воинов.