Об этом заявил заместитель министра обороны Иван Гаврилюк. Также он добавил, что Украина наращивает производство снарядов советских номенклатур.

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Мощное производство беспилотников

Что касается боеприпасов к артиллерии, то этот вопрос будет возникать и дальше. Поэтому в Украине приняли решение решать эти вопросы путем создания мощного производства БПЛА,

– отметил заместитель Умерова.

Добавил, что также наше государство наращивает собственное производство боеприпасов практически всех номенклатур бывшего СССР. Впрочем, важно понимать, что большинство западных систем, которые Украина получила от партнеров, используют другой калибр – наиболее распространенным является 155 миллиметров.

Наряду с западными компаниями наше государство планирует производить такие снаряды на своей территории. Однако говорить о производстве большого количества нельзя.

В то же время Гаврилюк ожидает, что в 2023 году украинская оборонная промышленность произведет достаточное количество снарядов калибром 155 миллиметров, чтобы покрыть разницу между тем, что нужно на передовой, и количеством снарядов, которые могут нам предоставить партнеры.