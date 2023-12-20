Глава государства сделал краткий отчет за день, как он сам отметил. Утром проводил селектор. Во время него военные доложили о ситуации на фронте. В частности, о внутренней ситуации. Был доклад от правоохранителей. Также обсуждали ликвидацию последствий жестоких обстрелов Херсона.

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Дроны в приоритете

Также Зеленский заслушал доклад от ГУР о планах оккупантов и нашем противодействии. А еще был доклад от Службы внешней разведки Украины. В нем говорилось о тенденциях приближенного времени, важных украинских операциях, которые готовит наша страна.

Отдельный разговор по поводу дронов – то, что на складах, и то, что нужно на передовой. Логистика будет более быстрой. Работаем и над тем, чтобы эффективность применения дронов, в частности FPV, стала выше по всем направлениям. Это очевидный приоритет государства и вполне конкретный способ сохранять жизнь наших воинов,

– отметил он.

Днем Владимир Зеленский провел много совещаний. В частности, с премьер-министром и министром обороны. Он отметил, что обсуждали очень важный вопрос коммуникации о войне, обороне и фронте.

Доступ на фронт журналистов. Изменения подготовлены – информации о фронте должно быть больше. Благодарен всем, кто понимает важность этого и помогает держать нашу оборону, наши оборонные потребности в фокусе внимания в мире,

– отметил он.

Владимир Зеленский также провел совещание с министром стратегических отраслей промышленности. Он отвечает за координацию работы всей команды, которая занимается системой укрытий, а также их готовностью. По словам президента, в декабре были хорошие результаты.

Вечером президент провел международный разговор. Общался с премьер-министром Новой Зеландии.

Для нас в Украине, для нашей международной позиции, абсолютно важен каждый голос в мире, абсолютно все, кто ценит международное право и готов защищать его. Я поблагодарил Новую Зеландию за неизменную поддержку Украины, за поддержку в разминировании, за поддержку и санкций против России, за работу над продвижением Формулы мира,

– отметил он.

Президент отметил, что сейчас активно работают над организацией следующей встречи в формате советников. Также делают шаг за шагом Формулу мира Формулой мирового большинства.

Владимир Зеленский напоследок выразил благодарность всем тем, кто помогает. В частности, нашим военным, которые ежедневно борются с российскими агрессорами.