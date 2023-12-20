Міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін прокоментував нещодавню заяву Володимира Зеленського. Президент України на пресконференції заявив, що на 2024 рік заплановано виробництво мільйона дронів.

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Яка ситуація з дронами

Як пояснив міністр, у заяві голови держави мовилося саме про FPV-дрони.

Вчора на підсумковій пресконференції мій Президент пообіцяв, що Україна в наступному році виробить мільйон дронів. І це мова тільки про FPV-дрони,

– написав Камишін у соцмережах.

За його словами, вже в грудні держава виробляє понад 50 000 FPV-дронів. Голова Мінстратегпрому також заявив, що у 2024 році Україна крім цих БпЛА зможе виробити понад 10 000 ударних безпілотників середньої дальності (мовиться про сотні кілометрів) та близько 1000 дронів з дальністю польотів понад 1000 кілометрів.

Камишін повідомив про готовність всіх виробничих спроможностей та початок контракції на 2024 рік.

Що кажуть експерти про FPV-дрони