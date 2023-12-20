Крім того, загарбники мають велику кількість дронів-камікадзе. Про це 24 Каналу розповів начальник служби зв’язків із громадськістю Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.
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"Застосування дронів-камікадзе – це теж велика небезпека для наших захисників. Тому що таких дронів вони мають у великій кількості. Однак для російського війська притаманна не якість, а кількість", – зауважив він.
ЗСУ ефективно застосовують FPV-дрони
Володимир Фітьо зазначив, що українські захисники активно застосовують проти ворога FPV-дрони. Це дещо змінює хід війни. Використання FPV-дронів зі – це досить альтернативний напрямок, який допомагає знищувати ворога.
Українські дрони-камікадзе для росіян – це просто "кара небесна". Це як один з засобів ураження ворога. Застосування FPV-дронів дає перевагу у тому, що ним можна залетіти у такі місця, куди, наприклад, не влучить артилерія. Наприклад, у бліндаж окупантів,
– пояснив він.
Контрнаступ ЗСУ: останні новини
- Під час своєї підсумкової пресконференції Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому не може розкривати деталі про контрнаступ ЗСУ. Український лідер дав зрозуміти, що публічне обговорення цілей Сил оборони призвело до проблем. Тому він відмовився розповідати деталі щодо контрнаступальних та оборонних планів на 2024 рік.
- Німецьке видання Welt 15 грудня написало, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нібито планує новий контрнаступ на 2024 рік, і з цією метою Україна вже збирає ресурси. Залужний відповів на ці чутки. Він наголосив, що не може говорити про плани, інакше "це буде шоу, а не війна, ціна якому - людські життя". Тому озвучувати плани не можна у жодному разі.
- Видання Reuters, посилаючись на командувача Олександра Тарнавського, написало, що через брак снарядів та іноземної допомоги, українські захисники змушені згортати окремі військові операції. Речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун зазначив, що ЗМІ допустилися помилки, намагаючись трактувати слова генерала Тарнавського. Українські сили не згортають військові операції, а переформатовують їх.