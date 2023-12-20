Начальник КМВА Сергій Попко заявив, що під час атаки "Шахедами" наша ППО збила всі дрони. Їх уразили ще на підльоті до столиці.

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Що відомо про атаку на Київ

У ніч з 19 на 20 грудня Росія випустила у бік столиці ударні БпЛА.

БпЛА, за попередньою інформацією, типу Shahed, заходили до столиці з південного напрямку, з акваторії Чорного моря, пролетівши Одеську, Кіровоградську та Черкаську області,

– пояснив Попко.

За його словами, наша ППО знищила ці дрони ще на підльоті до Києва. Очільник КМВА зауважив, що інформацію про кількість ворожих БпЛА та їхні типи варто очікувати у звітах Повітряних сил.