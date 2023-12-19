Ворожі бойові безпілотники знову атакували місто Староконстянтинів. Заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін в ефірі телемарафону розповів про стан області після нічної атаки зі сторони Росії.

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Вкотре атакували Старокостянтинів

Уночі 19 грудня 2023 року під ударом ворожих атак уночі знову був Старокостянтинів.

Українські війська знищили "Шахеди", якими противник атакував регіон Хмельниччини. Протиповітряні сили ЗСУ збили два з двох ворожих дрони.

Сергій Тюрін наголосив, що цивільне населення та цивільна інфраструктура внаслідок нічної атаки ворога не постраждали.

Довідка! Місто Старокостянтинів стало символом знищення "Шахедів". Ворог спрямував частину ударних БпЛА саме в цьому напрямку 2 дні тому, вночі 17 грудня 2023 року.

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