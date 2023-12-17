Це місто вже стало символом знищення "Шахедів", заявив в ефірі телемарафону речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає 24 Канал.
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Окупанти вкотре атакували Старокостянтинів
Ігнат зауважив, що "Шахеди" зазвичай маневрують по тих самих маршрутах, змінюючи їх на плюс-мінус 10 – 20 кілометрів, щоб зменшити вірогідність знищення.До речі, ворожі дрони-камікадзе прямують, як правило, на Хмельниччину.
Ми вже знаємо, що місто Старокостянтинів стало символом знищення "Шахедів". Ворог теж сьогодні спрямував частину ударних БпЛА саме в цьому напрямку,
– підкреслив речник.
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Українська ППО потужно відпрацювала по ворожих цілях
- Вранці у Повітряних силах повідомили, що окупанти спрямували на Україну 20 "Шахедів" та по одній ракеті Х-59 й "Іскандер-К".
- Захисники неба збили всі дрони та керовану авіаційну ракету.
- "Іскандер-К" не досяг своїх цілей.