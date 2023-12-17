Этот город уже стал символом уничтожения "Шахедов", заявил в эфире телемарафона спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает 24 Канал.
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Оккупанты в очередной раз атаковали Староконстантинов
Игнат отметил, что "Шахеды" обычно маневрируют по тем же маршрутам, меняя их на плюс-минус 10 – 20 километров, чтобы уменьшить вероятность уничтожения. Кстати, вражеские дроны-камикадзе направляются, как правило, на Хмельнитчину.
Мы уже знаем, что город Староконстантинов стал символом уничтожения "Шахедов". Враг тоже сегодня направил часть ударных БПЛА именно в этом направлении,
– подчеркнул спикер.
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Украинская ПВО мощно отработала по вражеским целям
- Утром в Воздушных силах сообщили, что оккупанты направили на Украину 20 "Шахедов" и по одной ракете Х-59 и "Искандер-К".
- Защитники неба сбили все дроны и управляемую авиационную ракету.
- "Искандер-К" не достиг своих целей.