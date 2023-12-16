Однако его уничтожила украинская противовоздушная оборона. Это произошло в Хмельницкой области.
К теме Ночью "Шахеды" летели с трех направлений: все ли удалось сбить
В Хмельницкой области сбили "Шахед"
В Хмельницкой областной военной администрации рассказали, что ночью 16 декабря на территории области раздался сигнал воздушной тревоги из-за угрозы обстрела "Шахедами". В конце концов, российскому дрону-камикадзе все же удалось долететь до Хмельницкой области.
Ночью, во время сигнала "Воздушная тревога", в области силы ПВО обезвредили 1 БПЛА типа "Шахед",
– говорится в сообщении ОВА.
В конце концов представители областной военной администрации отметили, что информация о травмированных и повреждении имущества пока не поступала.
Россияне пустили "Шахеды" по большинству областей Украины
- В Воздушных силах ВСУ 16 декабря рассказали, что российские захватчики запустили по Украине 31 беспилотный летательный аппарат типа "Шахед". Нашим защитниками неба удалось нивелировать 30 российских воздушных целей.
- На этот раз оккупанты запускали свои беспилотники с нескольких направлений. В частности, из Приморско-Ахтарска, Сещи и Курска.
- Командующий Объединенным оперативным штабом ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что в зоне оперативного командования "Север" удалось уничтожить 14 российских "Шахедов". Из них 8 "приземлили" мобильные огневые группы.
- В то же время в Силах обороны Юга Украины отметили, что в их оперативной зоне уничтожили 12 российских дронов-камикадзе. Российские дроны подбивали в Николаевской, Херсонской и Винницкой областях.
- Российский "Шахед" также залетал на территорию Днепропетровской области, где его сбила наша противовоздушная оборона. Однако обломки российского дрона-камикадзе упали на крышу предприятия, в результате чего начался пожар.
- Начальник Киевской городской администрации сообщал, что все "Шахеды", летевшие на столицу, удалось сбить. К счастью, по данным Сергея Попко, во время ночной атаки "Шахедами" по украинской столице обошлось без пострадавших.