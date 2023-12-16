Однако его уничтожила украинская противовоздушная оборона. Это произошло в Хмельницкой области.

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В Хмельницкой области сбили "Шахед"

В Хмельницкой областной военной администрации рассказали, что ночью 16 декабря на территории области раздался сигнал воздушной тревоги из-за угрозы обстрела "Шахедами". В конце концов, российскому дрону-камикадзе все же удалось долететь до Хмельницкой области.

Ночью, во время сигнала "Воздушная тревога", в области силы ПВО обезвредили 1 БПЛА типа "Шахед",

– говорится в сообщении ОВА.

В конце концов представители областной военной администрации отметили, что информация о травмированных и повреждении имущества пока не поступала.

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