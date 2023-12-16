О движении "Шахедов" Воздушные силы сообщили после 9 часов вечера 15 декабря. Где раздавались взрывы, какие области этой ночью атаковали россияне, пишет 24 Канал.

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Детали ночной российской атаки

Командующий ООС сообщил, что в Северной операционной зоне этой ночью враг пытался поразить военные и гражданские объекты "Шахедами" на Киевском и Черниговском направлениях.Наши защитники сбили 14 "Шахедов".

Начальник КГВА сообщал, что все летевшие на столицу "Шахеды" удалось сбить. К счастью, по данным Сергея Попко, обошлось без пострадавших.

Заметим, что Воздушные силы сообщали о движении вражеских БПЛА через Херсон, в районе Умани, Винницкой области, Чернигове и Нежине.

Телеграм-каналы сообщали о взрывах в Днепропетровской, Хмельницкой, Черкасской, Киевской, Черниговской и Херсонской областях. По российским дронам работали защитники неба.

Ночью воздушную тревогу также объявляли в Николаевской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Черниговской областях.

Отбой угрозы "Шахедов" по всей Украине Воздушные силы объявили только в 03:49.

Утром глава Днепропетровской ОВА сообщил, что поздно вечером в области работала ПВО. Над Синельниковским районом сбили два "Шахеда".

Обломки упали на здание частного предприятия. Там загорелась крыша. Спасатели огонь оперативно обуздали. Никто не пострадал,

– подчеркнул Сергей Лысак.

В Силах обороны Юга сообщили, что в Херсонской области уничтожили 9 "Шахедов", еще 2 – в Николаевской области, 1 – в Винницкой области.

Попаданий не допущено. Впрочем, обломками сбитых БПЛА повреждено админздание и медучреждение в Херсонском районе. О пострадавших не сообщали.

В Хмельницкой ОВА сообщили, что во время тревоги ПВО сбил один дрон. Информация о травмированных и повреждении имущества не поступала.

Обратите внимание! В Генштабе ВСУ сообщили, что Россия атаковала Украину 31 дроном-камикадзе. Почти все – 30 "Шахедов" сбили наши защитники.