Значительную часть российских дронов сбили мобильные огневые группы. В целом по Украине ликвидированы почти все вражеские цели.

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Ситуация на Севере

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев сообщил, что в Северной операционной зоне ночью россияне попытались нанести удар по военной и гражданской инфраструктуре. Для этого враг использовал ударные БПЛА типа "Шахед" на Киевском и Черниговском направлениях.

Силы противовоздушной обороны успешно отработали. Все вражеские цели сбили. В ликвидации большого числа задействованы мобильные огневые группы.

Из 14 сбитых в Северной операционной зоне – 8 были поражены мобильными огневыми группами, вооруженными крупнокалиберными пулеметами, переносными зенитно-ракетными комплексами и зенитными пушками,

– сообщил Наев.

Ночная атака на Украину