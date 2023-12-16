Значительную часть российских дронов сбили мобильные огневые группы. В целом по Украине ликвидированы почти все вражеские цели.
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Ситуация на Севере
Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев сообщил, что в Северной операционной зоне ночью россияне попытались нанести удар по военной и гражданской инфраструктуре. Для этого враг использовал ударные БПЛА типа "Шахед" на Киевском и Черниговском направлениях.
Силы противовоздушной обороны успешно отработали. Все вражеские цели сбили. В ликвидации большого числа задействованы мобильные огневые группы.
Из 14 сбитых в Северной операционной зоне – 8 были поражены мобильными огневыми группами, вооруженными крупнокалиберными пулеметами, переносными зенитно-ракетными комплексами и зенитными пушками,
– сообщил Наев.
Ночная атака на Украину
- В Генштабе сообщили, что ночью 16 декабря российские оккупанты выпустили по Украине в общей сложности 31 ударный дрон типа "Шахед". Силам противовоздушной обороны удалось ликвидировать 30 вражеских целей.
- Россияне уже в шестой раз через неделю направили "Шахеды" на столицу. На подлете в Киев уничтожены все российские БПЛА. В КГВА отметили, что враг как будто вернулся к тактике образца мая 2023-го. Тогда захватчики постоянно меняли, комбинировали, дежурили виды и типы средств воздушного поражения.
- Также такую тактику россияне применяли в первой половине декабря 2022 года. Тогда на Киев поочередно летели дроны, крылатые ракеты из стратегических бомбардировщиков, "Искандеры", "Кинжалы"