Этой ночью российские захватчики запустили по Украине более трех десятков "Шахедов". Силы ПВО сбили почти все.

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Сколько "Шахедов" сбили ночью

Российские захватчики применили 31 БПЛА типа "Shahed-136/131".

Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 30 ударных дронов,

– сообщили в Генштабе ВСУ.

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