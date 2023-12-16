Этой ночью российские захватчики запустили по Украине более трех десятков "Шахедов". Силы ПВО сбили почти все.
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Сколько "Шахедов" сбили ночью
Российские захватчики применили 31 БПЛА типа "Shahed-136/131".
Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 30 ударных дронов,
– сообщили в Генштабе ВСУ.
Кстати Ночная атака "Шахедами": все дроны, которые летели на Киев, уничтожены
Что уже известно о последствиях вражеской атаки
- Командующий ООС Сергей Наев сообщил, что в Северной операционной зоне этой ночью враг пытался поразить военные и гражданские объекты "Шахедами" в Киевском и Черниговском направлениях.
- 14 дронов сбили. Из них 8 были поражены мобильными огневыми группами, вооруженными крупнокалиберными пулеметами, переносными зенитно-ракетными комплексами и зенитными пушками.
- Начальник КМВА Сергей Попко рассказал, что все БПЛА, которыми оккупанты пытались атаковать столицу, удалось уничтожить. Пострадавших нет.
- Глава Днепропетровской ОВА сообщил, что поздно вечером на Днепропетровщине работала ПВО. Защитники неба уничтожили над Синельниковским районом 2 "Шахеда".
- Обломки упали на здание частного предприятия. Загорелась крыша. Пожар оперативно обуздали спасатели. К счастью, никто не пострадал.