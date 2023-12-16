Цієї ночі російські загарбники запустили по Україні більш ніж три десятки "Шахедів". Сили ППО збили майже всі.
До теми Ворог хотів вдарити по цивільних і військових об’єктах: скільки "Шахедів" збили на Півночі
Скільки "Шахедів" збили вночі
Російські загарбники застосували 31 БпЛА типу "Shahed-136/131".
Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 30 ударних дронів,
– повідомили в Генштабі ЗСУ.
До речі Нічна атака "Шахедами": всі дрони, які летіли на Київ, знищено
Що вже відомо про наслідки ворожої атаки
- Командувач ООС Сергій Наєв повідомив, що у Північній операційній зоні цієї ночі ворог намагався уразити військові та цивільні обʼєкти "Шахедами" на Київському та Чернігівському напрямках.
- 14 дронів збили. З них 8 були уражені мобільними вогневими групами, озброєними великокаліберними кулеметами, переносними зенітно-ракетними комплексами та зенітними гарматами.
- Начальник КМВА Сергій Попко розповів, що всі БпЛА, якими окупанти намагалися атакувати столицю, вдалося знищити. Постраждалих немає.
- Очільник Дніпропетровської ОВА повідомив, що пізно ввечері на Дніпропетровщині працювала ППО. Захисники неба знищили над Синельниківським районом 2 "Шахеди".
- Уламки впали на будівлю приватного підприємства. Зайнявся дах. Пожежу оперативно приборкали рятувальники. На щастя, ніхто не постраждав.