Цієї ночі російські загарбники запустили по Україні більш ніж три десятки "Шахедів". Сили ППО збили майже всі.

До теми Ворог хотів вдарити по цивільних і військових об’єктах: скільки "Шахедів" збили на Півночі

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Скільки "Шахедів" збили вночі

Російські загарбники застосували 31 БпЛА типу "Shahed-136/131".

Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 30 ударних дронів,

– повідомили в Генштабі ЗСУ.

До речі Нічна атака "Шахедами": всі дрони, які летіли на Київ, знищено

Що вже відомо про наслідки ворожої атаки