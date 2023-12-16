Значну частину російських дронів збили мобільні вогневі групи. Загалом по Україні ліквідовано майже всі ворожі цілі.

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Ситуація на Півночі

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв повідомив, що у Північний операційний зоні вночі росіяни спробували завдати удару по військовій та цивільній інфраструктурі. Для цього ворог використав ударні БпЛА типу "Шахед" на Київському та Чернігівському напрямках.

Сили протиповітряної оборони відпрацювали успішно. Усі ворожі цілі збили. У ліквідації значної частини залучені мобільні вогневі групи.

З 14 збитих у Північній операційній зоні - 8 були уражені мобільними вогневими групами, озброєними великокаліберними кулеметами, переносними зенітно-ракетними комплексами та зенітними гарматами,

– повідомив Наєв.

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