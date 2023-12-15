Про запуск дронів-камікадзе повідомили Повітряні сили ЗСУ. Близько 21:00 стало відомо, що загроза ударних дронів фіксується на Запорізькій області. Невдовзі карта повітряних тривог продовжила "червоніти". Крім того, надходили повідомлення про атаку відразу з кількох напрямків.
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Де зберігається загроза удару "Шахедами"
Наголошуємо, що під час повітряної тривоги необхідно перебувати в укриттях. Це надзвичайно важливо робити, адже уламки збитих "Шахедів" падають на землю і можуть завдати чимало шкоди. Відтак, ваше перебування в укритті дозволяє вам зберегти своє здоров'я та життя. Будьте відповідальними і не покидайте безпечних місць до відбою.
"Шахедами" атакували у ніч проти 15 грудня
Відомо, що росіяни запускали дрони-камікадзе також у ніч проти 15 грудня. Як зазначили у Повітряних силах ЗСУ, "Шахеди" запустили з району Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край).
Потужну новину світового масштабу (відкриття переговорів з Україною щодо вступу до ЄС – 24 Канал) наші захисники закріпили знищенням усіх безпілотників, які запустили вороги. 10 "Шахедів" випущених за класичною схемою з Криму були знищені на півдні: 8 – на Миколаївщині, 2 – на Херсонщині,
– розповіла в ефірі телемарафону очільниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.
Усі 14 дронів-камікадзе вдалося збити мобільним вогневим групам Повітряних сил та Сил оборони України. Знищили їх у межах Миколаївської, Херсонської, Хмельницької та Полтавської областей.