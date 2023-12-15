Повітряна тривога лунала для значної кількості областей. Чи є руйнування і постраждалі внаслідок російської атаки, передає 24 Канал.

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Уламки дронів впали на підприємства

За словами очільника ОДА Віталія Кіма, внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА, збитого силами ППО, у Миколаївській області у Горохівській громаді пошкоджено складське приміщення фермерського господарства. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Уламки збитого дрона також впали на територію підприємства, розташованого у Горішніх Плавнях, що на Полтавщині.

На Вінниччині падіння збитого БпЛА сталося у селищі Озерне. Минулося без негативних наслідків.

На Хмельниччині під ударом знову був Старокостянтинів. Там неподалік трапилося падіння уламків ворожого дрона.

Скільки "Шахедів" збила ППО

Повітряні сили розповіли, що противник загалом вдарив 14 безпілотниками, які запустив із Краснодарського краю Росії. Усі ворожі цілі були знищені силами ППО.

Ліквідація "Шахедів" відбулася над територіями Миколаївської, Херсонської, Хмельницької та Полтавської областей.

Зокрема, на Миколаївщині було знищено 8 "Шахедів", на Херсонщині – 2.

Ворог обстріляв низку цивільних об'єктів